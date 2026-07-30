Tráiler Sin Frenos Aplasta Auto en la México-Toluca: Así Fue Accidente que Dejó 5 Heridos

Este jueves, 30 de julio de 2026, se registró un aparatoso accidente en la carretera México-Toluca, que dejó como saldo 5 heridos.
Según lo primeros reportes, un tráiler sin frenos prensó un auto compacto con placas del Estado de México, en los límites de las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.
Los lesionados son un adulto y 4 menores de edad, se trata de un profesor de baile y sus alumnos, que se dirigían a ensayar para unos XV años.
La zona está severamente afectada, equipos de emergencia trabajan en el lugar.
Conductor evita tragedia
"Hice maniobras para no llevarme más gente, dentro de lo que cabe fueron golpes leves y daños materiales", dijo Ismael Rodríguez, conductor del tráiler sin frenos, en entrevista con N+ FORO.
Dijo que está tranquilo, “me preocuparía si hubiera habido más gente lesionada”, ya que conducía despacio y por eso pudo evitar una tragedia.
“Venía en el de alta (carril), pero cuando vi que ya no me alcanzaba a parar, porque estaban detenidos, me aventé al carril de baja y me fui a la orilla para detenerlo, si no me hubiera llevado más autos, porque ya estaban completamente parados”, destacó.