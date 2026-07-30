Tráiler Sin Frenos Aplasta Auto en la México-Toluca: Así Fue Accidente que Dejó 5 Heridos

Este jueves, 30 de julio de 2026, se registró un aparatoso accidente en la carretera México-Toluca, que dejó como saldo 5 heridos.

Según lo primeros reportes, un tráiler sin frenos prensó un auto compacto con placas del Estado de México, en los límites de las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

Los lesionados son un adulto y 4 menores de edad, se trata de un profesor de baile y sus alumnos, que se dirigían a ensayar para unos XV años.

La zona está severamente afectada, equipos de emergencia trabajan en el lugar.

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Conductor evita tragedia

"Hice maniobras para no llevarme más gente, dentro de lo que cabe fueron golpes leves y daños materiales", dijo Ismael Rodríguez, conductor del tráiler sin frenos, en entrevista con N+ FORO.

Dijo que está tranquilo, “me preocuparía si hubiera habido más gente lesionada”, ya que conducía despacio y por eso pudo evitar una tragedia.

“Venía en el de alta (carril), pero cuando vi que ya no me alcanzaba a parar, porque estaban detenidos, me aventé al carril de baja y me fui a la orilla para detenerlo, si no me hubiera llevado más autos, porque ya estaban completamente parados”, destacó.

Con información de N+

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