Accidentes

Tráiler Sin Frenos Aplasta Auto en la México-Toluca: Así Fue Accidente que Dejó 5 Heridos

Así fue el aparatosos accidente que dejó 5 heridos en la México-Toluca, entre ellos 4 menores de edad

San Gabriel, Álvaro Obregón | Itzel Cruz AlanisAccidente en la México-Toluca. Foto: N+

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Un tráiler sin frenos provoca un aparatoso accidente en la México-Toluca, dejando 5 heridos, incluidos 4 menores. Infórmate sobre este alarmante incidente.

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