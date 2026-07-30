Mujer Resulta Lesionada a Balazos tras Agresión Armada en Casino Clandestino en Hermosillo

Un casino clandestino de máquinas tragamonedas fue escenario de una agresión armada la tarde-noche del miércoles en la colonia Nuevo Hermosillo, al sur de la ciudad, donde una mujer de 41 años resultó herida de bala y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.



El ataque ocurrió alrededor de las 19:50 horas en un inmueble ubicado sobre el bulevar Capomo, en el cruce con la calle Cumbre Nevada, en donde de acuerdo con el reporte oficial, el lugar era utilizado como un "casinito" con diez máquinas tragamonedas, a donde llegó un hombre de complexión delgada y baja estatura, quien disparó contra María Isabel "N”.



Tras la agresión, cuerpos de emergencia auxiliaron a la víctima y la trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras que las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa y lo que resulte.

Segunda agresión armada en casinos clandestinos en Hermosillo

Con este hecho, suman dos agresiones armadas contra establecimientos ilegales de máquinas tragamonedas, ubicados al sur de la ciudad, en un periodo de nueve días.



El pasado 20 de julio en un inmueble ubicado en las calles López Riesgo y De los Promotores, en la colonia Altares, un menor de 17 años, identificado como Brandon, resultó lesionado durante un ataque a balazos contra otro negocio de este tipo.