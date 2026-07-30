Seguridad

Mujer Resulta Lesionada a Balazos tras Agresión Armada en Casino Clandestino en Hermosillo

Una agresión armada en un casino clandestino, dejó a una mujer de 41 años lesionada a balazos la tarde-noche del miércoles en la colonia Nuevo Hermosillo en Sonora.

Mujer Resulta Lesionada a Balazos tras Agresión Armada en Casino Clandestino en HermosilloMujer Resulta Lesionada a Balazos tras Agresión Armada en Casino Clandestino en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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Una mujer de 41 años fue baleada en un casino clandestino en Hermosillo. Este es el segundo ataque en menos de dos semanas.

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