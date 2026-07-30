Roban Camioneta de una Mujer en Presencia de sus Dos Hijas en Puebla; Hay un Detenido

Una mujer sufrió el robo de su camioneta cuando se encontraba con sus dos hijas en la colonia Fuertes de Guadalupe perteneciente al municipio de Cuautlancingo en Puebla, más tarde un hombre fue detenido por el caso.

De acuerdo a la víctima, dos hombres la despojaron de su vehículo color blanco modelo Tiguan, luego de ser amenazada con un objeto con apariencia de arma de fuego.

La fémina decidió entregar su camioneta debido a que se encontraba con sus dos hijas, por lo que no mostró resistencia ante el asalto. Segundos después, los delincuentes procedieron a darse a la fuga.

La mujer llamó al número de emergencias para ser auxiliada por lo que comenzó un operativo de búsqueda a través de cámaras de seguridad y vía terrestre.

Los policías municipales detectaron que uno de los probables responsables huyó a pie, por lo que iniciaron una persecución en el municipio de Cuautlancingo.

Alexis "N" detenido tras robo de camioneta en Cuautlancingo, Puebla

Metros más adelante, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) logró la detención de Alexis "N" de 32 años de edad quien fue identificado por la víctima como uno de los presuntos participantes del robo de su vehículo.

La mujer manifestó que realizará la denuncia correspondiente por lo que las autoridades procedieron a poner al hombre a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, será la encargada de determinar la situación jurídica de Alexis "N" luego de que finalicen la entrega de pruebas y las etapas procesales correspondientes.

Denuncian robo masivo en el centro de Chiautempan, Tlaxcala

Comerciantes y vecinos del centro de Chiautempan, en Tlaxcala encendieron las alertas tras registrarse un robo masivo ejecutado por una banda organizada. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:40 horas, cuando seis personas robaron en un establecimiento comercial.

El modus operandi consiste en la distracción múltiple, es decir mientras varios integrantes simulan ser clientes para acaparar la atención del personal, otro carga y sustrae una caja completa de mercancía.

Las cámaras de vigilancia y testigos en la zona confirman que no se trata de un incidente aislado, sino de un grupo delictivo bien coordenado que ya opera en esta zona céntrica.

Ante esta situación, hacen un llamado a la comunidad comercial para extremar vigilancia en establecimientos, no descuidar el inventario ni la atención al cliente ante grupos numerosos.

Además reportar de inmediato a los números de emergencia al detectar la presencia de cinco o seis personas con actitud sospechosa.

Con información de N+

MCS