Seguridad

Roban Camioneta de una Mujer en Presencia de sus Dos Hijas en Puebla; Hay un Detenido

Alexis “N” fue detenido por la Policía Municipal de Cuautlancingo tras el asalto con violencia ocurrido en la colonia Fuertes de Guadalupe.

Alexis "N" detenido tras robo de camioneta en Cuautlancingo, Puebla.Alexis "N" detenido tras robo de camioneta en Puebla. Foto: SSC Cuautlancingo

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Robo con violencia en Puebla: madre entrega su camioneta para proteger a sus hijas. Alexis 'N' es detenido tras persecución. Descubre cómo actuaron las autoridades.

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