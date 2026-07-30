Seguridad

Capturan a Hombre por Presunto Abuso en Contra de su Hija Menor de Edad en Tlaxcala

Eymar "N" fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala tras ser acusado del delito de abuso en agravio de una menor.

Eymar "N" detenido por presunto abuso en agravio de su hija en Tlaxcala.Eymar "N" detenido por presunto abuso en agravio de su hija. Foto: FGJ Tlaxcala

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Eymar 'N' arrestado en Tlaxcala por presunto abuso sexual a su hija. La Fiscalía actúa y él espera decisión judicial. Detalles de este caso que conmociona a la comunidad.

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