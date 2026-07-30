Capturan a Hombre por Presunto Abuso en Contra de su Hija Menor de Edad en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala ejecutó una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como Eymar "N" quien fue señalado del delito de abuso sexual por parte de su propia hija.

Los agentes de la Policía de Investigación llevaron acabo un operativo que dio como resultado la detención del padre de familia, esto luego de que la menor de edad refirió lo acontecido.

Eymar "N" presuntamente intentó agredir a su hija en Tlaxcala

De acuerdo a la víctima, su padre realizó tocamientos indebidos e intentó agredirla sexualmente; Eymar "N" permanecerá en prisión preventiva hasta que un Juez de Control determine si será vinculado a proceso.

Hasta el momento, el acusado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad judicial, esto de acuerdo al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Detienen a hombre por presunto abuso contra cuatro niños en baños públicos de Cuautlancingo, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla investiga un caso de abuso sexual en agravio de cuatro menores de edad ocurrido en el municipio de Cuautlancingo, Issael "N" fue detenido por este delito.

El hombre de 31 años de edad presuntamente realizó actos de índole sexual e inapropiados en contra de los infantes al interior de unos baños públicos ubicados en la junta auxiliar de Chautenco.

Además, de acuerdo a las víctimas, Issael "N" les mostró contenido de carácter sexual desde un teléfono celular y les ofreció servicios como animador de fiesta.

Ante estos inapropiados hechos, los menores le contaron a una mujer que iba con ellos la cual solicitó el apoyó de las autoridades correspondientes a troves del número de emergencias por lo que elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo arribaron al lugar y entrevistaron al responsable del establecimiento.

Luego de recabar los testimonios, los uniformados procedieron a detener a Issael "N" por hechos con apariencia de delito de abuso sexual.

El sujeto fue puesto a disposición de la fiscalía general del estado, autoridad que realizará las investigaciones y determinará la situación jurídica.

Con información de N+

MCS