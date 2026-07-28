Un Hombre Fue Detenido y Dos Más Vinculados a Proceso por Abuso de Menores en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión y vinculó a proceso a dos personas más, por casos relacionados con delitos sexuales en agravio de menores de edad.

La detención se llevó a cabo en contra de Juan Carlos “N” de 29 años, por violación agravada en contra de una adolescente de 14 años.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2020, cuando el imputado presuntamente agredió sexualmente a la víctima al interior de un domicilio.

El pasado 25 de julio de 2026, agentes ubicaron al hombre en el municipio de Huejotzingo y quedó a disposición de la autoridad que lo requiere.

Vinculan a proceso a dos sujetos por abuso sexual de menores en Puebla

En otro asunto, se obtuvo la vinculación a proceso contra Andrés Juan “N” de 37 años de edad, por abuso sexual; la víctima, una adolescente de 12 años.

La autoridad judicial determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria, que concluye el 24 de septiembre de 2026.

La Fiscalía General del Estado de Puebla avanza en el combate a los delitos sexuales con acciones firmes de investigación y procuración de justicia. En tres casos distintos, obtuvo el cumplimiento de una orden de aprehensión por violación agravada y dos vinculaciones a proceso… pic.twitter.com/YsSFlXZCsg — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 27, 2026

Además, se determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para Álvaro “N”, por abuso sexual cometido en agravio de un adolescente de 14 años.

En este sentido, la Fiscalía de Puebla refrendó el compromiso de investigar los delitos sexuales con perspectiva de género, enfoque diferenciado y protección integral a víctimas.

Con información de N+

JAPR