Seguridad

Un Hombre Fue Detenido y Dos Más Vinculados a Proceso por Abuso de Menores en Puebla

La detención de Juan Carlos “N” ocurrió seis años después de haber cometido el delito en agravio de una adolescente de 14 años.

Un sujeto fue detenido seis años después de cometer el delito.Un sujeto fue detenido seis años después de cometer el delito. Foto: FGE Puebla

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Seis años después, detienen a Juan Carlos 'N' por violación a una menor en Puebla. La Fiscalía avanza en casos de abuso infantil. Descubre la historia completa.

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