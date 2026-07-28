Seguridad

¿Qué Pasa en Fuentes de Ecatepec? Despliegan Operativo por Presunto Hallazgo de Armas

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las corporaciones esperan una orden de cateo para ingresar al inmueble

En el operativo participan elementos estatales y federales. Foto: N+En el operativo participan elementos estatales y federales. Foto: N+

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