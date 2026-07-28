¿Qué Pasa en Fuentes de Ecatepec? Despliegan Operativo por Presunto Hallazgo de Armas

La tarde de este lunes 27 de julio de 2026 un fuerte operativo conjunto de elementos estatales y federales fue desplegado en la colonia Fuentes de Ecatepec, en el Estado de México, luego de que, de acuerdo con una primera versión de las autoridades, se localizaran armas de fuego al interior de una vivienda.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las corporaciones esperan una orden de cateo para ingresar al inmueble.

¿Qué pasó en Fuentes de Ecatepec?

Desde el mediodía de este lunes, corporaciones de seguridad acordonaron la zona luego de un seguimiento o investigación previa que, presuntamente, arrojó indicios de armamento dentro de un domicilio. Ante ello, se desplegaron elementos fuertemente armados para resguardar el perímetro mientras se gestiona la intervención formal del inmueble.

Por el momento, ninguna corporación ha confirmado oficialmente el tipo ni la cantidad de armas localizadas; se trata de información que las propias autoridades han calificado como preliminar y en desarrollo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Se Ve Desde el Aire Operativo tras Hallazgo de Armas en Casa de Fuentes de Ecatepec

¿Dónde se ubica el operativo?

El despliegue se concentra en la colonia Fuentes de Ecatepec, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Los reportes ubican el inmueble resguardado sobre una calle interior de la zona, a un costado de la avenida Gobernadora, lo que ha derivado en el cierre de calles principales para el tránsito vehicular y peatonal.

¿Quiénes participan en el operativo?

En la movilización participan:

Ejército Mexicano

Guardia Nacional

Fuerzas de seguridad del Estado de México

Elementos municipales de apoyo

La intervención directa del inmueble quedará a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que deberá tramitar la orden de cateo correspondiente antes de ingresar formalmente a la propiedad.

AMP