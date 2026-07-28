Seguridad

Envenenan a Cuatro Perros en Albergue de Matamoros, Coahuila

Cuatro perros fueron envenenados en un albergue ubicado en Matamoros, Coahuila.

Envenenan a Cuatro Perros en Albergue de Matamoros, CoahuilaLa encarga del lugar señaló que personas ingresaron al albergue y presuntamente arrojaron comida contaminado con veneno. Foto: América

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Tragedia en Matamoros: Cuatro perros envenenados en un albergue. La investigación está en curso. Infórmate sobre este caso y su impacto.

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