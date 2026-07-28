Envenenan a Cuatro Perros en Albergue de Matamoros, Coahuila

Cuatro perros fueron envenenados en el albergue Cuatro Patitas Residencia Canina, ubicado en el municipio de Matamoros, Coahuila.

De acuerdo con la encargada del lugar, América, los hechos ocurrieron el pasado 24 de julio, cuando personas ingresaron a las instalaciones donde se resguarda a 120 perros y arrojaron alimento presuntamente contaminado con veneno.

Indicó que los perros que murieron respondían a los nombres de Polux, Olivia, Lorenza y Carola. Todos habían sido rescatados del abandono y se encontraban en espera de ser adoptados.

La responsable del albergue informó que ya presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades del municipio de Matamoros.

Será la Agencia de Investigación Criminal (AIC) la dependencia encargada de realizar las investigaciones para identificar y localizar a los responsables.

Muere perro rescatado de un hoyo en Saltillo; denuncian presunto maltrato animal

El 24 de julio la Policía Ambiental de Saltillo rescató a un perro que permanecía atrapado y encadenado dentro de un hoyo en un predio cercano al bulevar Prolongación Otilio González, luego de un reporte realizado por ciudadanos. El animal fue trasladado para recibir atención veterinaria, donde se detectó que presentaba desnutrición, una fuerte infestación de garrapatas y un delicado estado de salud.

Pese a los tratamientos médicos que recibió, el perro falleció la noche del 26 de julio. De acuerdo con el Centro de Bienestar de los Seres Sintientes del Gobierno Municipal, el perro sufrió una descompensación provocada por una enfermedad transmitida por garrapatas, lo que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Las autoridades informaron que ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de maltrato animal. La dependencia realizará las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades en este caso.