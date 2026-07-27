Muere Hombre de la Tercera Edad al Desplomarse Techo de Casa en Saltillo

Un hombre de la tercera edad murió luego de que una losa de concreto se desplomó y le cayó encima, en una casa del domicilio de la colonia Loma Linda al oriente de Saltillo.

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El accidente ocurrió la tarde del 26 de julio en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Pastizales y Nopal, donde presuntamente Don Felipe de Jesús de 61 años conversaba con un albañil, cuando el techo se desplomó.

El cuerpo quedó bajo los escombros, por lo que se hizo el llamado al sistema de emergencias, pero los paramédicos solo confirmaron el deceso.

Elementos de Bomberos realizaron maniobras para liberar el cuerpo de entre los escombros y que así pudieran trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), mientras agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) abrieron una investigación del accidente.

Familias desalojan sus casas por derrumbe en Rincón del Bosque en Torreón

Un derrumbe registrado durante la noche del 21 de julio provocó daños en varias viviendas de la colonia Rincón del Bosque, en Torreón, lo que obligó a varias familias a salir de sus hogares por el riesgo que representaban las afectaciones estructurales. No se reportaron personas lesionadas, ya que los habitantes lograron ponerse a salvo antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Los vecinos señalaron que no era la primera vez que ocurría una situación similar en el sector, pues recordaron que en 2024 también se registró un derrumbe que afectó varias casas.

Ante este nuevo incidente, solicitaron la intervención de las autoridades para encontrar una solución definitiva, ya sea mediante la reubicación de las familias o la indemnización por el valor de las viviendas, al considerar que la zona ya no es segura para habitar.



