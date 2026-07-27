Accidentes

Muere Hombre de la Tercera Edad al Desplomarse Techo de Casa en Saltillo

Un hombre de 61 años murió al desplomarse el techo de una casa al oriente de Saltillo.

Muere Hombre de la Tercera Edad al Desplomarse Techo de Casa en SaltilloUn hombre murió luego de que una losa de concreto se desplomó y le cayó encima. Foto: N+

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Tragedia en Saltillo: un hombre de 61 años muere al desplomarse el techo de su casa. Bomberos y FGE investigan el accidente. Conoce más detalles.

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