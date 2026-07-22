Accidentes

Derrumbe Provoca Colapso de Casas en Colonia Rincón del Bosque en Torreón

Un derrumbe provocó el colapso parcial de varias casas en la colonia Rincón del Bosque en Torreón.

Derrumbe Provoca Colapso de Casas en Colonia Rincón del Bosque en TorreónFamilias tuvieron que salir de sus casas ante el riesgo del desplazamiento de la tierra. Foto: N+

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Derrumbe en Torreón provoca el colapso de viviendas en Rincón del Bosque

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