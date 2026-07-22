Derrumbe Provoca Colapso de Casas en Colonia Rincón del Bosque en Torreón

Momentos de pánico vivieron familias de la colonia Rincón del Bosque en Torreón la noche de este martes, alrededor de las 21:00 horas, cuando un derrumbe provocó el colapso de parte de sus casas en la calle Álamos, entre Primera y Segunda.

El incidente sorprendió a los habitantes, quienes tuvieron que salir de sus casas ante el riesgo que representaba el deslizamiento de tierra y los daños estructurales.

Al interior de uno de los domicilios se encontraban la señora Carmen Martínez y su familia al momento del siniestro. Carmen, como pudo, logró resguardar a sus tres hijas para ponerlas a salvo entre los escombros, en medio de la incertidumbre y el temor que generó el derrumbe. Afortunadamente, consiguieron ponerse a salvo mientras esperaban la llegada de las autoridades y cuerpos de auxilio.

Ya se había registrado una situación similar en 2024

Cabe mencionar que en 2024 ya se había presentado una situación similar en el mismo sector. En aquella ocasión, 11 domicilios resultaron afectados, por lo que los vecinos aseguran que el problema no es nuevo y que desde entonces han manifestado su preocupación por las condiciones del terreno.