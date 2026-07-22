Accidentes

Conductor Presuntamente Ebrio Provoca Choques y se Da a la Fuga en Córdoba; Fue Detenido

Un hombre en presunto estado de ebriedad, fue detenido luego de provocar dos choques y darse a la fuga en Córdoba

El conductor huyó hacia una privada en Villa Verde, en Córdoba. Foto: N+El conductor huyó hacia una privada en Villa Verde, en Córdoba. Foto: N+

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Conductor ebrio provoca caos en Córdoba: dos choques y fuga, detenido en Villa Verde. Sin heridos, solo daños materiales. ¿Qué opinas de la seguridad vial?

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Detienen a Conductor Ebrio tras Provocar Choques en Córdoba