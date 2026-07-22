Conductor Presuntamente Ebrio Provoca Choques y se Da a la Fuga en Córdoba; Fue Detenido

La mañana de este miércoles 22 de julio, fue detenido un sujeto que presuntamente manejaba en estado de ebriedad. Fue intervenido en el fraccionamiento Villa Verde de Córdoba, donde la policía municipal detectó que su camioneta de color gris presentaba varios golpes, productos de dos choques que tuvo en otras colonias.

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En la zona del Trébol de la Luz, fue donde se dio a la fuga luego de chocar otra camioneta al hacerle corte de circulación. Elementos de la policía municipal y estatal lo fueron siguiendo hasta llegar a Villa Verde, donde entró a una privada y quedó acorralado.

Antes de los hechos en el Trébol de la Luz, participó en otro percance, pero no se han brindado más detalles. El conductor de quien se desconocen sus datos de identificación, por lo que quedó a disposición de las autoridades de tránsito para la responsabilidad que le resulte. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Conductora destroza su auto y poste de CFE a metros de la Guardia Nacional

Un fuerte y aparatoso accidente se registró la madrugada del martes, sobre la carretera Veracruz-Xalapa a unos metros de las instalaciones de la Guardia Nacional al poniente del municipio porteño, en el cual hubo daños materiales cuantiosos.

Una mujer que iba en su automóvil sedán color blanco perdió el control y se estrelló contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, dejándolo destrozado al igual que la unidad. La conductora afortunadamente resultó ilesa, solo con crisis nerviosa, por lo que no requirió atención por parte de paramédicos.

Elementos policiacos tuvieron que apoyar a la conductora para salir del vehículo al quedar prensada. Momentáneamente se acordonó el área para atender el siniestro y que otros automovilistas no tuvieran algún percance al circular por esa zona con dirección a la central de abastos.