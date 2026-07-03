Grieta Atraviesa Casa en La Laguna; Evacuan a Familia

El patrimonio de una familia quedó en pérdida total luego de que una grieta que se formó en la comunidad de Vega Larga, en el municipio de San Pedro, Coahuila, lo que obligó a las autoridades a evacuar la casa ante el riesgo de un derrumbe.

Se trata del domicilio del señor Armando Martínez Flores, ubicado en las orillas de la comunidad de Vega Larga. Desde esta semana, la vivienda comenzó a presentar severas grietas en paredes y pisos, por lo que autoridades de Protección Civil inspeccionaron el inmueble y determinaron que ya no era seguro permanecer en él.

En el interior de la casa, las grietas permiten el paso de la luz del sol, exponiendo el riesgo de derrumbe. Armando Martínez, su esposa Olivia y sus dos hijos tuvieron que abandonar el lugar.

Ahora, la familia busca reconstruir su patrimonio. Mientras tanto, sus pertenencias fueron trasladadas a una casa que les fue prestada. La grieta también provocó afectaciones en el patio y en un terreno lleno de matorrales a las orillas de la comunidad.

Debido al pronóstico de lluvias para los próximos días, las autoridades mantuvieron la evacuación como medida preventiva, ya que la humedad del suelo podría agravar la situación.

Además, la zona donde se originó la grieta, ubicada a pocos metros detrás del domicilio, fue acordonada para evitar que otras personas se acerquen y prevenir nuevos riesgos.

El pasado 23 de junio una grieta de aproximadamente 200 metros de longitud fue localizada sobre un camino vecinal del ejido Tierras Prietas, municipio de Arteaga.

Especialistas investigan origen de grieta de 200 metros en ejido Tierras Prietas

Tras la inspección, las autoridades informaron que la fractura se encontraba a cerca de un kilómetro de las viviendas más próximas, por lo que descartaron un riesgo inmediato para la población.

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Días posteriores, la alcaldesa, Karina Sánchez informó que la grieta fue cubierta con tierra como medida preventiva para evitar riesgos a la población que transita por la zona.

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Las autoridades señalaron que el paso vehicular se mantiene habilitado bajo condiciones seguras, mientras especialistas realizan estudios técnicos y geológicos para determinar el origen de la fractura y descartar posibles riesgos adicionales.

El secretario de gobierno, Óscar Pimentel González explicó que una de las principales hipótesis apunta a una combinación de fallas geológicas y la filtración de agua derivada de las recientes lluvias en la región sureste del estado, por lo que continuará con el monitoreo del área.