Grieta Atraviesa Casa en La Laguna; Evacuan a Familia

Familia pierde su patrimonio tras grieta que amenaza con derrumbar su casa en Vega Larga

Grieta Atraviesa Casa en La Laguna; Evacuan a FamiliaFoto: N+

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Una grieta amenaza con derrumbar la casa de la familia Martínez en Vega Larga. Evacuados por seguridad, ahora buscan reconstruir su hogar. ¿Qué causó este desastre?

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