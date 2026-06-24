Grieta de 200 Metros Sorprende en Arteaga

Una grieta de aproximadamente 200 metros de longitud fue localizada en el ejido Tierras Prietas, en el municipio de Arteaga, sobre un camino vecinal, tras el reporte emitido al sistema de emergencias.

Personal de Protección Civil y Bomberos acudió al lugar, donde se determinó que la fractura se encuentra cerca de un kilómetro de las casas más cercanas, por lo que no representa un riesgo para la población; sin embargo, se restringió el acceso como medida preventiva.

Las autoridades municipales mantienen el monitoreo permanente del área y trabajan en coordinación con instancias estatales para realizar los estudios geológico-geotécnicos que permitan determinar el origen de la afectación y la estabilidad del terreno.

Vecinos piden intervención de las autoridades por deslave cerca de casas en Ramos Arizpe

Con la llegada de las fuertes tormentas a la región sureste de Coahuila, se han registrado diversas afectaciones en Saltillo y Ramos Arizpe.

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Una de las situaciones que más preocupa a los habitantes ocurre en la colonia Analco, donde se reporta un deslave en una calle ubicada junto a varias casas.

Los habitantes solicitaron la intervención de las autoridades para realizar las reparaciones necesarias, ya que temen que el deslave continúe avanzando y pueda afectar tanto su seguridad como la integridad de sus hogares.

Posteriormente, autoridades informaron que las viviendas del sector cumplen con la normatividad de construcción vigente. Precisaron que el problema no se debe a las casas, sino a la erosión causada por el cauce del arroyo.

Asimismo, señalaron que en poco más de una década la distancia entre el arroyo y las casas pasó de cerca de 70 metros a la zona vial afectada. Esta reducción provocó los daños observados en la calle.