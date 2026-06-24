Grieta de 200 Metros Sorprende en Arteaga

Elementos de Protección Civil y Bomberos restringieron el acceso a un camino vecinal después de encontrar una grieta de 200 metros en Arteaga

Grieta de 200 Metros Sorprende en ArteagaFoto: N+

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Descubren grieta de 200 metros en Arteaga. Protección Civil asegura la zona y monitorea el área. ¿Qué causó esta fractura? Descúbrelo aquí.

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