¿Qué Pasó en la Toluca-Atlacomulco Hoy? Carambola de Tráileres Paraliza la Autopista

La autopista Toluca-Atlacomulco está paralizada por dos accidentes entre unidades de carga; estos son los detalles

Una doble carambola tiene paralizada la autopista Toluca-AtlacomulcoFoto: Especial

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Doble accidente en la Toluca-Atlacomulco: 5 tráileres chocan y paralizan la autopista. Servicios de emergencia ya en el lugar. Conoce los detalles del hecho.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+