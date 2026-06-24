¿Qué Pasó en la Toluca-Atlacomulco Hoy? Carambola de Tráileres Paraliza la Autopista

La autopista Toluca-Atlacomulco se encuentra paralizada hoy, debido a dos fuertes accidentes, al menos hay 5 tráileres involucrados; esto es lo que sabemos

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia fueron alertados esta tarde noche, por dos carambolas en los kilómetros 20 y 21, por lo que de inmediato se dirigieron a la zona. En el lugar se encontraron con una aparatosa escena, así que rápidamente ofrecieron ayuda a las personas involucradas.

En el primer accidente hallaron al menos dos unidades de carga que se impactaron a al menos 5 vehículos particulares. Los testigos refirieron que estaba lloviendo en las inmediaciones cuando ocurrió el accidente. Una de las unidades siniestradas cargaba flores, mientras que otra camioneta que quedó cerca terminó destruida.

Debido al impacto, los dos ocupantes de esa unidad quedaron prensados, por lo que fueron rescatados por testigos y servicios de emergencia. Luego de una valoración rápida, determinaron su traslado de urgencia a un hospital.

¿Cuándo volverá a abrir la autopista Toluca-Atlocomulco?

Sin embargo, ese no es el único accidente que se presentó en al autopista Toluca-Atlocomulco, ya que un kilómetro adelante, otra carambola causó alerta.

Lo anterior, porque 3 tráileres y dos autos particulares chocaron en la desviación al puente de San Bernabé, un punto señalado por el gran número de tragedias que ocurren ahí. Las unidades de carga quedaron completamente atravesadas en la vialidad. En este accidente no se registraron personas lesionadas.

🚨 #AlertaVial | Carretera Toluca - Ixtlahuaca ⚠️



Se registra 🚫🚘 #CierreTotal de la autopista Toluca - Ixtlahuaca, a la altura del puente de San Bernabé del municipio 📍#AlmoloyaDeJuárez, con dirección a Atlacomulco, presentando una afectación vial de 📏 3 km aprox., derivado… pic.twitter.com/9L8YQcPZ1z — C5 Estado de México (@C5Edomex) June 24, 2026

En el lugar ya se encuentran autoridades, pero como no han comenzado las maniobras para retirar a las unidades afectadas, se prevé que la autopista Toluca-Atlacomulco permanezca con afectaciones viales con dirección a Ixtlahuaca por varias horas más.

EPP