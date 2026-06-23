¿Qué Lugares Sí Podrán Vender Alcohol en CDMX por Partido México vs Chequia?

Sí va la Ley Seca en CDMX. Las autoridades capitalinas ya confirmaron que no se podrá consumir alcohol en varios puntos de la ciudad, previo y durante el partido de México vs Chequia este 24 de junio de 2026. Pero, ¿en qué lugares sí podrás consumir bebidas alcohólicas?

El tercer encuentro de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, ha generado mucha expectativa y emoción. Sin embargo, esto también tiene en alerta a las autoridades, debido a que la justa se llevará a cabo en el Estadio Sede CDMX, por lo que implementarán un operativo especial para mantener la seguridad y el orden.

En ese sentido, explicaron que se extenderán los sitios donde se podrá disfrutar del partido de México vs Chequia, ya que no solamente podrán acudir al Fan Fest en el Zócalo de CDMX y a los festivales futboleros ubicados en todas las alcaldías.

Lo anterior, porque ahora se instalarán mega pantallas en vialidades clave como las avenidas Juárez y Paseo de la Reforma. Las vas a encontrar desde La Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.

No obstante, estos no serán los únicos cambios en el operativo para el partido de México VS Chequia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CDMX Anuncia Ley Seca por Partido México vs Chequia; ¿En Qué Colonias Aplica?

¿En qué lugares sí podrás consumir alcohol en el partido México VS Chequia?

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó el decreto que hace oficial la medida que prohíben las actividades para vender alcohol en todas sus graduaciones el miércoles 24 de junio. Ojo, esto aplica desde las 15:00 horas de ese día y hasta las 7:00 horas del jueves 25 de junio del año en curso.

Por lo tanto, las tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el Perímetro A del Centro Histórico y en todos los establecimientos mencionados de las colonias:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

Pero toma nota, ya que hay una excepción en el decreto:

“Se exceptúa de la prohibición anterior; única y exclusivamente, el consumo de bebidas alcohólicas en copeo con alimentos, al interior de los establecimientos mercantiles con giro de impacto vecinal previstos en el artículo 19 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México”, indica el documento.

Esto quiere decir que si te encuentras en el Centro Histórico y las colonias aledañas, así como los alrededores del Estadio Sede CDMX, podrás consumir bebidas alcohólicas, siempre y cuando sea para acompañar alimentos al interior de los establecimientos como restaurantes, establecimientos de hospedaje, salones de fiestas, por mencionar algunos.

Es importante destacar que queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas para llevar, o sea, que si compraste tu bebida al interior de un restaurante y planeas salir con ella, no podrás hacerlo.

“La venta en envase cerrado para consumir fuera de los establecimientos mercantiles deberá entenderse como suspendida”, puntualiza el decreto.

Las autoridades confirmaron que estas medidas de regulación tienen la finalidad de inhibir la venta de alcohol en la vía pública, así como para evitar situaciones de riesgo derivadas del consumo de estas bebidas durante los festejos del partido de México VS Chequia en el Mundial 2026.

EPP