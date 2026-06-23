¿Qué Lugares Sí Podrán Vender Alcohol en CDMX por Partido México vs Chequia?

Las autoridades aplicarán Ley Seca en la CDMX, en el marco del tercer partido de México en el Mundial 2026; en estos lugares sí podrás beber alcohol

Las autoridades regularán el consumo de alcohol en festejos del Mundial 2026Foto: N+

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¿Sabías que habrá Ley Seca en CDMX por el partido México vs Chequia? Descubre dónde sí podrás disfrutar de una bebida mientras ves el juego. ¡No te lo pierdas!

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