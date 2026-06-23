¿Doble Hoy No Circula 24 de Junio 2026 por México vs Chequia? Hay Restricción en CDMX y Edomex

El gobierno de la Ciudad de México tomó diferentes medidas ante la realización del partido México vs Chequia del Mundial 2026, siendo una de éstas los múltiples cierres viales, limitando la circulación de los carros en la capital. Por ello, acá te decimos si se aplicará el Doble Hoy No Circula mañana 24 de junio 2026 en CDMX y Edomex por el juego de la Selección Mexicana.

Este miércoles se suspenderán las clases y el trabajo en algunas oficinas en la CDMX debido a que se jugará el tercer partido de la Fase de Grupos del Mundial 2026, de los cinco que se tienen programados en el Estadio de la Ciudad de México, popularmente conocido como el Azteca.

A diferencia de la restricción habitual a la circulación de los carros, el programa Doble No Circula afecta a más automovilistas, incluso a aquellos con carros último modelo, por lo que es importante mantenerse al pendiente sobre los hologramas, terminación de placas y engomados que no deben circular.

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¿Hay Doble Hoy No Circula por el partido de México en CDMX?

Pese a las distintas medidas que tomaron las autoridades capitalinas por el partido México vs Chequia que se jugará en CDMX, hasta el momento no se ha informado que se vaya a activar Doble Hoy No Circula 24 de junio 2026. Además de que este programa solo aplica cuando existen altos niveles de contaminación.

En este contexto, el Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable en la mayoría de estaciones de monitoreo, pese a que hay presencia de contaminantes como ozono y partículas PM2.5, por lo que no hay riesgo alto para la población.

De esta manera, no existen condiciones para que se active la contingencia ambiental ni el Doble No Circula mañana miércoles, sin embargo se recomienda esperar confirmación por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), ya que el clima podría ayudar a dispersar los contaminantes.

¿Qué terminación de placas y carros no circulan mañana 24 de junio?

Debido a que todo parece indicar que no se activará la contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula operará con normalidad este miércoles en busca de que las condiciones del aire se mantengan estables y no se saturen las vialidades, por lo que los vehículos de uso particular con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, terminación de placas 3 y 4, engomado ROJO.

Los carros exentos que sí pueden circular este miércoles son los autos con holograma 00 y 0, vehículos eléctricos e híbridos, de acuerdo con las medidas del programa de Sedema. El Hoy No Circula 24 de junio 2026 tiene un horario de operación de 5 de la mañana a 10 de la noche.

PPP