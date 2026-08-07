Así Quedará Bernardo Quintana con el Cambio de Circulación este 8 de Agosto en Querétaro

A partir del sábado 8 de agosto y durante al menos una semana, entrará en operación un nuevo esquema de circulación sobre Bernardo Quintana, informó el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera.

¿Cómo cambiará la circulación en Bernardo Quintana a partir del 8 de agosto?

De acuerdo con el alcalde, los dos carriles laterales en sentido sur-norte quedarán abiertos a la circulación; sin embargo, los carriles centrales que normalmente operan hacia el norte permanecerán cerrados y serán utilizados para habilitar dos carriles en contraflujo con dirección al sur, hacia la zona del Cerro del Cimatario.

Con esta modificación, la distribución vial quedará de la siguiente manera:

Tres carriles hacia el sur , incluyendo los dos carriles centrales habilitados en contraflujo.

Dos carriles hacia el norte a través de las laterales ya liberadas.

La lateral con dirección al Cerro del Cimatario operará únicamente con un carril.

El anuncio fue realizado por Macías Olvera a través de sus redes sociales, donde pidió a la ciudadanía utilizar vías alternas, reducir la velocidad y extremar precauciones al circular por la zona.

Las modificaciones forman parte de las acciones de apoyo a las obras federales relacionadas con la ampliación de vías para el proyecto del Tren México-Querétaro.

El presidente municipal explicó que actualmente participan alrededor de 170 auxiliares viales, además de que las autoridades utilizan drones para monitoreo, mantienen semáforos en destello y realizan ajustes operativos para reducir el impacto en la movilidad.

Macías Olvera reconoció que esta etapa representa el periodo más complicado de la obra, aunque aseguró que existe coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para atender las afectaciones y mantener la circulación lo más fluida posible.

Finalmente, el gobierno municipal reiteró el llamado a los automovilistas para planear sus traslados con anticipación, atender la señalización temporal y considerar rutas alternas, ya que los cambios requerirán una mayor concentración y adaptación por parte de quienes transitan diariamente por Bernardo Quintana.