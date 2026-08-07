Movilidad

Así Quedará Bernardo Quintana con el Cambio de Circulación este 8 de Agosto en Querétaro

A partir del sábado 8 de agosto, Bernardo Quintana operará con un nuevo esquema vial temporal debido a las obras del Tren México-Querétaro.

Bernardo Quintana Tendrá Contraflujo Durante una SemanaBernardo Quintana Tendrá Contraflujo Durante una Semana. Foto:N+

Destacado

Obras del Tren México-Querétaro impactan Bernardo Quintana: carriles en contraflujo y ajustes viales. Infórmate y circula con precaución.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+