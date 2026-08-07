Medio Ambiente

Cutzamala Hoy 7 de Agosto 2026: Así Está el Nivel del Agua en las Presas este Viernes

Conoce aquí cómo está el Cutzamala este viernes; así como datos de este importante sistema que abastece agua a la CDMX

Presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Las lluvias recientes han mejorado los niveles del Cutzamala. ¿Sabías que aporta el 26% del agua potable del Valle de México? Infórmate aquí.

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