Aseguran Casi 200 Plantas Silvestres en Tianguis Ambulante de Huauchinango, Puebla

El pasado miércoles 5 de agosto de 2026 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 171 ejemplares de flora en un tianguis ambulante ubicado en el paraje conocido como parador turístico Tizoc, del municipio poblano de Huauchinango.

Durante el operativo en materia de vida silvestre, en conjunto con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y elementos de la Policía Forestal Estatal, supervisaron la zona.

Aseguran 171 plantas silvestres en paradero turístico Tizoc de Huauchinango, Puebla

El objetivo fue disminuir la comercialización de orquídeas en la Sierra Norte de Puebla, perteneciente al área natural protegida Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa.

De los 171 ejemplares, 150 fueron de orquídeas de diferentes especies, ocho de gallitos, 12 de toro y uno de govenia. los cuales quedaron en resguardo hasta definir el destino final.

La Profepa resaltó que todas están reguladas a nivel internacional y nacional; incluso existe una Norma Oficial Mexicana (NOM) que las protege, divididas en categorías que van desde ‘sujetas a protección especial’ hasta ‘en peligro de extinción’.

Orquídeas solo pueden ser comercializadas por viveros registrados ante Semarnat

De acuerdo con las autoridades, para comercializar, extraer o aprovechar orquídeas legalmente, es obligatorio hacerlo a través de viveros registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o unidades de manejo ambiental, quienes otorgan la documentación que acredita la legal procedencia.

Por último, la Profepa hizo un llamado a la ciudadanía para no adquirir orquídeas extraídas directamente del hábitat natural, ya que ello constituye un delito contra el medio ambiente.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ