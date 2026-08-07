Medio Ambiente

Aseguran Casi 200 Plantas Silvestres en Tianguis Ambulante de Huauchinango, Puebla

Entre los ejemplares de flora decomisados en el parador turístico Tizoc se encontraban 150 orquídeas, gallitos, plantas de toro y una govenia.

171 Plantas Silvestres Aseguradas Tianguis Ambulante Parador Turístico Tizoc Huauchinango PueblaAseguran 171 Ejemplares de Flora Silvestre en Tianguis Ambulante de Huauchinango, Puebla. Foto: X @PROFEPA_Mx

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Operativo en Huauchinango: decomisan 171 plantas, incluyendo 150 orquídeas. La Profepa advierte sobre la importancia de no comprar flora silvestre ilegal. Infórmate.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+