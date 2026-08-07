Fiscalía Aclara Causa de Fallecimiento de Taxista en Ciudad Victoria, Tamaulipas

La Fiscalía de Tamaulipas informó que información sobre el fallecimiento de Carlos Alberto 'N', registrado el 4 de agosto de 2026 en Ciudad Victoria.

La autoridad informó que una vez concluidas las diligencias ministeriales y los estudios periciales correspondientes, se determinó que el fallecimiento fue consecuencia de una conducta autoinfligida, sin intervención de terceras personas.

Se estableció que no existen elementos que vinculen este hecho con un intento de extorsión o privación ilegal de la libertad en agravio de la persona fallecida.

Taxistas se habían manifestado en Tamaulipas por la muerte de Carlos Alberto 'N'

Conductores en Tamaulipas habían realizado una manifestación exigiendo justicia por la muerte de Carlos Alberto 'N', quien murió después de brindar un servicio de movilidad. Días antes de la determinación oficial de las autoridades el caso tenía sospecha de haberse originado como resultado de un presunto intento de privación de la libertad.