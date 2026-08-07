Seguridad

Fiscalía Aclara Causa de Fallecimiento de Taxista en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Autoridades confirmaron las causas de la muerte de Carlos Alberto 'N', taxista localizado sin vida en Tamaulipas.

Fiscalía Aclara Causa de Fallecimiento de Taxista en Ciudad Victoria, TamaulipasFiscalía Aclara Causa de Fallecimiento de Taxista en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Foto: Carlos Alberto y N+

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La Fiscalía de Tamaulipas aclara que el taxista Carlos Alberto 'N' falleció por una conducta autoinfligida, sin intervención de terceros.

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