Internacional

DHS y FBI Investigan Disparos de ICE a Migrante Venezolano; lo Reportan Estable

El ciudadano venezolano está casado con una mujer que cuenta con estatus migratorio legal en Estados Unidos, de acuerdo con declaraciones de su abogada

ICEEl alcalde Kirk Watson, demócrata, declaró que desea que el departamento de policía de la ciudad participe en la investigación. Foto: Reuters.

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