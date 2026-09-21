El Departamento de Seguridad Nacional y el FBI investigan el caso de Wilber Rafael Garcés, migrante venezolano que fue herido por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas.

En un breve comunicado, el DHS informó la noche de este domingo que el migrante se encuentra estable, pero no precisó la ubicación del ciudadano de 28 años.

"Investigaciones de Seguridad Nacional, con la asistencia de la Oficina Federal de Investigación, está liderando la investigación sobre el tiroteo a un oficial que involucró a un extranjero ilegal de Venezuela, quien ingresó ilegalmente a nuestro país durante la administración Biden y tenía una orden final de remoción, durante una operación de aplicación de la ley hoy en Austin, TX", se indicó en X.

"La condición del extranjero ilegal es estable, y se encuentra bajo custodia federal a la espera de su remoción", añadió el DHS.

Wilber Rafael Garcés está casado con una mujer que cuenta con estatus migratorio legal en Estados Unidos, de acuerdo con declaraciones de su abogada, Kate Lincoln Goldfinch.

Los agentes de la policía municipal no participaron en la operación ni en el tiroteo, que tuvo lugar tras una parada de tráfico, según declaró la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, durante una rueda de prensa junto con el alcalde de la ciudad y otros funcionarios.

El alcalde Kirk Watson, demócrata, declaró que desea que el departamento de policía de la ciudad participe en la investigación para que pueda ofrecer una perspectiva objetiva e independiente. Watson añadió que no considera apropiado que el ICE lleve a cabo la investigación por su cuenta.

Los residentes de Austin tienen "derecho a sentirse seguros en su ciudad", dijo el funcionario. Una investigación adecuada solo reforzará la credibilidad, añadió.

La jefa de policía señaló que no podía proporcionar muchos datos tan poco tiempo después del incidente, pero añadió que la unidad de investigación especial de su departamento se encontraba en el lugar de los hechos.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó que recibió una solicitud de asistencia del ICE en una persecución vehicular alrededor de las 12:50 horas. Para cuando llegaron los agentes del DPS, el tiroteo ya había ocurrido, según indicó el departamento en un comunicado el domingo por la noche.

Homeland Security Investigations, with the assistance of the Federal Bureau of Investigation, is leading the investigation into the officer involved shooting of an illegal alien from Venezuela, who illegally entered our country under the Biden administration and had a final order… — Homeland Security (@DHSgov) September 21, 2026

La abogada Kate Lincoln Goldfinch afirmó en un video publicado en su cuenta de Instagram que creía que su cliente no tenía antecedentes penales ni una orden definitiva de expulsión de Estados Unidos, pero posteriormente declaró a Associated Press que desconocía su situación migratoria actual.

La familia del hombre ha tenido dificultades para obtener información del hospital sobre su estado o paradero, dijo la litigante.

Poco antes de las 19:00 horas, el abogado del hospital informó a la esposa del hombre que este había sido puesto bajo custodia del ICE unas horas antes, escribió Lincoln-Goldfinch en un mensaje de texto a AP.

"Nadie se molestó en informarle", escribió.

No quedó claro de inmediato si el hombre permanecía hospitalizado bajo custodia del ICE o si había sido trasladado a otro lugar.

Un Toyota Corolla azul oscuro estaba estacionado bajo un paso elevado con daños en la puerta del lado del pasajero y lo que parecían ser agujeros de bala. El coche fue remolcado al anochecer y el tráfico volvió a fluir.

Una gran presencia policial se congregó junto a una multitud de aproximadamente 100 manifestantes. Algunos insultaron a los policías que portaban escudos antidisturbios, mientras que otros gritaban mientras los coches que pasaban tocaban la bocina en apoyo a la protesta. Un hombre sostenía un cartel que decía: "Nadie está a salvo" y, en el otro lado, "Nazi del ICE".

Al preguntársele si las autoridades de Austin sabían dónde se encontraba el agente federal involucrado, dado que en ocasiones anteriores, tras tiroteos en todo el país, algunos agentes han abandonado estados, el alcalde respondió:

"No lo sabemos. Pero espero que un agente involucrado en un tiroteo con participación policial no abandone la ciudad. Y mucho menos el estado".

La oficina del fiscal de distrito del condado de Travis, José Pompa Garza, solicitó que la policía y los fiscales locales se incluyeran en la investigación.

"Solicitamos además la cooperación del gobierno federal para que nos permita acceder a las pruebas", declaró la fiscalía en un comunicado el domingo por la noche.

El representante estadounidense Greg Casar, demócrata que representa a parte de Austin, pidió transparencia durante la investigación del tiroteo.

"Es terrible que este horror haya llegado hasta nuestras puertas", dijo a los periodistas.

"Para que Austin sea un lugar seguro, el ICE debería poner fin a su despliegue aquí", agregó.

El tiroteo se produjo en un momento en que el ICE intensifica sus operativos de control migratorio en todo el país este verano, logrando más de 50,000 arrestos al mes por primera vez en su historia durante julio y agosto.

En julio, un agente del ICE mató a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años y residente de Houston, después de que agentes federales en vehículos sin distintivos lo persiguieran mientras llevaba a su equipo de construcción a una obra.

Ese mismo mes, Johan Sebastián, un colombiano de 25 años, fue baleado por un agente del ICE en Maine. El agente es un veterano del ejército que ha lidiado con graves problemas de salud mental desde la infancia y nunca debió haber recibido una placa y un arma para patrullar las calles estadounidenses, según declararon a AP varios de sus familiares cercanos.

Las medidas coercitivas del gobierno de Donald Trump fueron ampliamente condenadas el invierno pasado tras los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota.

Con información de AP

ASJ