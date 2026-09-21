Entretenimiento

Cynthia Klitbo Es la Octava Eliminada de La Casa de los Famosos 2026

La actriz se une a Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Luis Chaparro, Yanet García, Aldo Rendón, Flor Vigna y Masad Altamimi

KlitboA su salida, la actriz dijo que estaba contenta de haber participado, pese a que no logró llegar a la final. Foto: Televisa Univision.

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