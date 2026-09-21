Cynthia Klitbo se convirtió en la octava eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, tras ser la menos votada por el público este domingo, mientras ha comenzado la recta final de reality show.

La actriz se unió a Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Luis Chaparro, Yanet García, Aldo Rendón, Flor Vigna y Masad Altamimi, quienes salieron en los programas previos.

Esta novena semana de competencia inició con la alerta de ser la última fase de nominación, que empezó a definir a los finalistas. Esta noche se decidió a la penúltima participante en salir de la competencia.

Cynthia Klitbo se encontraba entre los habitantes en riesgo de dejar La Casa junto a Ese Pérez (nominado directo por la líder Mariana Ochoa), Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Karina Torres.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Penúltima Gala de Nominación de la Casa de los Famosos 2026: Ellos son los Nominados

El creador de contenido fue el primero en reingresar a la residencia, seguido de la influencer trans y el periodista deportivo.

La decisión final estuvo entre la actriz y el actor, ambos de la vieja guardia de famosos, quienes se fueron al carrusel.

Finalmente, Galilea Montijo reveló que Cynthia Klitbo no tuvo el apoyo suficiente de la audiencia y tuvo que abandonar el reality, después de 57 días.

Previo a que se conocieran los resultados de las votaciones, la conductora del programa preguntó a cada uno de los participantes si sentirían frustración en ser eliminados esta noche y si harían todo por llegar a la final.

En su respuesta, Cynthia Klitbo dijo que es muy tolerante y ya ha pasado por situaciones similares, cuando le quitaron telenovelas a última hora. "No pasa nada", aceptó.

El momento más conmovedor fue cuando los habitantes recibieron un mensaje de sus seres queridos. A la actriz le habló su hija Elisa, con quien acostumbraba conversar diariamente.

A su salida, la actriz dijo que estaba contenta de haber participado, pese a que no logró llegar a la final y llevarse el premio de cuatro millones de pesos.

"Yo creo que 50 y tantos días fue una gran labor, yo no pensé que fuera a pasar ni tres semanas", dijo al ser abordada por Marie Claire.

Cynthia confesó que ya necesitaba dejar La Casa, sugiriendo una dificultad por el largo encierro y alejamiento de todo lo que ha pasado al exterior.

"La verdad sí estoy contenta y quería ya salir, la verdad ya quería salir, ya quería tener mis uñas largas, miren mis uñas de criada", dijo entre risas, mostrando sus manos a la cámara.

Asimismo, agradeció el apoyo del público e insistió en que fue una buena experiencia. Aunque admitió que pudieron ver su juego con una actitud negativa, dijo que todo era para mantener el orden.

"Es como de una mamá medio gruñona, había que estar limpiando esa casa, perdón, pero si ustedes entran y huelen La Casa no se pueden imaginar, huele a jauría esa casa", añadió en tono de broma.

En la post gala, dijo que una de las primeras personas a quien quiere ver es a su pareja, el cineasta y fotógrafo mexicano Luis Rodríguez.

"Allá adentro te sientes que estás en una nave espacial y que la Tierra está muy lejos. Teníamos dos meses cuando entré y ya tenemos tres", indicó.

Sin embargo, destacó que igual desea comunicarse con su hija y saber cómo se encuentra.

"Estoy acostumbrada a hablar con mi hija una hora diaria, no sé nada de ella, quiero saber cómo le fue", comentó.

"Quiero saber si sigue con su novio. Lo primero que quiero hacer es ver a mi hija, a mi galán a mis amigos", añadió.

La edición 2026 del programa finalizará en dos semanas, el domingo 4 de octubre. La próxima semana se conocerá al habitante o la habitante que será la última persona en abandonar La Casa más famosa de México.

ASJ