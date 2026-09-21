El modelo e influencer estadounidense Presley Gerber, hijo de la reconocida modelo Cindy Crawford, murió a los 27 años, informó TMZ.

De acuerdo con información de la oficina del forense del condado de Los Ángeles citada por el medio, Gerber murió este domingo en un centro de rehabilitación. Hasta el momento, no se ha realizado la autopsia.

La familia de Presley Gerber solicitó privacidad mientras enfrenta la muerte del joven modelo. Un representante de Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber confirmó a TMZ la petición de la familia y describió el momento como difícil y doloroso.

Presley Gerber era hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, y hermano de Kaia Gerber, quien también se ha desarrollado como modelo.