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Aleks Syntek Anuncia que Se Va de México: Esto Dijo en un Mensaje que Borró Después

'México, pronto te dejaré en paz', escribió Syntek en una historia de Instagram que posteriormente desapareció de su perfil. Conoce qué más dijo el cantante

Aleks-Syntek-Anuncia-Se-Va-de-Mexico-Borra-el-MensajeTras su polémica presentación en la alcaldía Benito Juárez, Aleks Syntek anunció que se iría del país. Foto: Cuartoscuro

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Tras críticas en su show del 15 de septiembre, Aleks Syntek decide alejarse de México. Promete volver con buenas noticias. ¿Qué opinas de su postura?

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