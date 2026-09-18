Aleks Syntek anunció en sus historias de Instagram que se alejará de México después del escándalo que provocó su presentación por las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez. Horas después, el mensaje fue eliminado de sus stories.

"México, pronto te dejaré en paz", escribió el cantante el 18 de septiembre. En el mismo texto prometió volver "con excelentes noticias" y aseguró que alejarse significa para él "salvación mental y espiritual".

El músico no precisó a dónde irá, cuándo saldrá ni por cuánto tiempo. Tampoco aclaró si se trata de una mudanza o de una pausa temporal, ni si cancelará conciertos o compromisos de trabajo.

En otras historias, Syntek fue más duro con quienes lo critican. Dijo sentirse tranquilo de no coincidir con una sociedad de "emociones enfermas inmaduras" y sostuvo que muchos de quienes opinan sobre él no están a la altura del debate. También escribió que buscaría "algún lugar donde sí" hablen español, y cerró con un "Dios con México".

Foto: Instagram Aleks Syntek

El origen de la polémica fue su show del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, dentro de los festejos por el Grito de Independencia.

Videos que fueron compartidos por asistentes al show, muestran que el cantante interrumpió su repertorio para hablar con el público sobre la industria musical, los gustos de las nuevas generaciones y sus 35 años de trayectoria.

La tensión subió cuando alguien le pidió una canción de Juan Gabriel. Syntek respondió: "Mientras más me digas eso, menos voy a cantar". También aclaró que otro de los temas solicitados era de Marco Antonio Solís, "el Buki", y pidió que le pidieran canciones suyas.

Syntek criticó constantemente el reguetón y la música urbana, y pidió a sus seguidores que lo defendieran en redes.

Parte del público lo abucheó, y la discusión en redes se dividió entre quienes cuestionaron que dedicara tanto tiempo a hablar y quienes respaldaron su postura.

Syntek explicó su enojo en Instagram. Afirmó que en el concierto había "vándalos" que aventaban elotes y cervezas a los fans ubicados en la parte de atrás, y que quienes estaban al frente no se dieron cuenta.

Dijo que le molesta especialmente que se violente a "abuelas y niños" y concluyó: "Mi ira fue justificada".

Antes del concierto en Benito Juárez, Syntek ya había generado comentarios por sus intervenciones durante una presentación en Zacatecas, donde también expresó opiniones en contra del reguetón.