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Aleks Syntek Reacciona a las Críticas por su Polémica Presentación en la Alcaldía Benito Juárez

El cantante reaccionó tras la polémica por su presentación del 15 de septiembre y pidió calma a sus seguidores: "el tiempo me dará la razón"

aleks-syntek-reacciona-criticas-presentacion-benito-juarezAleks Syntek dijo que el tiempo le dará la razón en Instagram tras recibir críticas por su actuación en show del 15 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

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¿Qué pasó en el show de Aleks Syntek en Benito Juárez? El cantante defiende su actuación y critica el reguetón. Conoce su mensaje a los fans y su visión de la industria.

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