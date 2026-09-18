Un habitante del residencial Las Trojes, en Torreón, realizó un disparo en la caseta de seguridad luego de exigir al personal el acceso a las cámaras de videovigilancia del sector, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves cuando el hombre habría solicitado al guardia que le mostrara las imágenes de las cámaras; sin embargo, ante la negativa del trabajador, quien señaló que no estaba autorizado para proporcionar dicho material, el sujeto presuntamente accionó un arma de fuego.

Luego de que se registrara el disparo, los elementos de la empresa de seguridad se retiraron de la caseta ante la situación.

Hasta el momento, el hombre señalado por estos hechos no ha sido detenido. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades.