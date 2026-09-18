Seguridad

Sujeto Dispara en Caseta de Seguridad de Las Trojes en Torreón, Coahuila

El hombre presuntamente habría accionado el arma luego de que el empleado se negará a mostrar las imágenes de las cámaras

Sujeto Dispara en Caseta de Seguridad de Las Trojes en Torreón, CoahuilaHasta el momento, el hombre no ha sido detenido. Foto: N+

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