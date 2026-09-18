Muere Hombre de la Tercera Edad Arrollado en Carretera de San Pedro, Coahuila

Un hombre de 65 años perdió la vida luego de ser atropellado en la carretera estatal número 61, en el municipio de San Pedro, Coahuila, en el tramo comprendido entre los ejidos La Fe y Vega Larga.

En el lugar donde ocurrió el accidente fueron localizados dos vehículos relacionados con los hechos: un camión destinado al transporte de personal y una camioneta. Hasta el momento, las autoridades realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el atropellamiento y establecer las posibles responsabilidades.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de Servicios Periciales acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, además de recabar los indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida el hombre.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar de manera oficial la causa de muerte.