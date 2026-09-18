Seguridad

Muere Hombre de la Tercera Edad Arrollado en Carretera de San Pedro, Coahuila

El adulto mayor fue atropellado en la carretera estatal número 61, entre los ejidos La Fe y Vega Larga

Muere Hombre de la Tercera Edad Arrollado en Carretera de San Pedro, CoahuilaLas autoridades localizaron una camioneta y un camión de personal en el lugar de los hechos. Foto: Archivo N+

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