Capacitan a Personal de Salud para Detectar Casos de Rickettsiosis en Coahuila

La Secretaría de Salud de Coahuila se mantiene en alerta ante la letalidad registrada en los casos de rickettsiosis que se han presentado en la entidad. Las autoridades han expresado su preocupación debido a que, de acuerdo con los datos reportados, siete de cada 10 pacientes afectados por esta enfermedad han perdido la vida.

Durante 2026, Coahuila suma más de 45 casos confirmados de rickettsiosis y más de 35 defunciones asociadas a la enfermedad. Torreón es el municipio que concentra la mayor cantidad de casos, con más de 16, seguido por Monclova, con ocho, y Saltillo, con siete registros.

Ante el alto riesgo que representa la enfermedad y la posibilidad de que los pacientes desarrollen complicaciones graves, las jurisdicciones sanitarias llevaron a cabo capacitaciones dirigidas al personal de salud, entre ellos médicos, paramédicos y enfermeras.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Suman 37 Muertes por Rickettsiosis Durante 2026 en Coahuila

El objetivo de estas acciones es fortalecer la detección oportuna de la rickettsiosis, debido a que sus primeros síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades.

Regularmente, los primeros signos pueden aparecer entre dos y 14 días después de la picadura de una garrapata, pulga o piojo. Entre los síntomas se encuentran fiebre alta, superior a los 38.5 °C, dolor de cabeza intenso y constante, dolor muscular y articular, malestar general, escalofríos y cansancio, además de náuseas, vómito y dolor abdominal.