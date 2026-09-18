Salud

Capacitan a Personal de Salud para Detectar Casos de Rickettsiosis en Coahuila

Los síntomas de la rickettsia son fiebre alta, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas y dolor abdominal

Capacitan a Personal de Salud para Detectar Casos de Rickettsiosis en CoahuilaJurisdicciones sanitarias realizan capacitaciones para que el personal pueda detectar casos de rickettsia a tiempo. Foto: N+

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