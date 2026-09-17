Accidentes

Muere Hombre al Volcar su Cuatrimoto en Ramos Arizpe, Coahuila

El conductor de 30 años se dirigía a su domicilio cuando ocurrió el accidente

Muere Hombre al Volcar su Cuatrimoto en Ramos Arizpe, CoahuilaProtección Civil y Bomberos acudieron al lugar tras recibir el reporte de un accidente volcadura. Foto: N+

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