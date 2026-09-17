Muere Hombre al Volcar su Cuatrimoto en Ramos Arizpe, Coahuila

Un hombre de 30 años perdió la vida luego de volcar en su cuatrimoto en el municipio de Ramos Arizpe. El accidente ocurrió en el ejido Jacalitos, donde se movilizaron cuerpos de emergencia para atender el reporte.

Paramédicos de Protección Civil y elementos de Bomberos acudieron al lugar, luego de recibir el aviso sobre la volcadura de un hombre que viajaba a bordo de una cuatrimoto por la zona rural del municipio.

Juan Hernández, de 30 años, se dirigía a su domicilio después de concluir su jornada laboral cuando, por causas que aún no han sido determinadas, perdió el control del vehículo y terminó volcando.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia localizaron al hombre en posición de cúbito dorsal y, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, paramédicos señalaron que la posible causa de muerte fue una fractura en las vértebras cervicales. Autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y se realizaron las diligencias para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.