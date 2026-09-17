Vecinos de Villa Florida realizaron por segunda ocasión una manifestación y bloquearon durante más de 30 minutos el bulevar Torreón-San Pedro, con el objetivo de exigir el cumplimiento de los acuerdos relacionados con las afectaciones que, aseguran, dejó una obra realizada en el sector.

Julia Isabel, una de las habitantes afectadas, señaló que en diversas ocasiones han acudido a la Presidencia Municipal de Torreón para solicitar atención a sus demandas; sin embargo, denunció que algunas reuniones han sido canceladas y que, pese a largas esperas, hasta el momento no han recibido una respuesta definitiva.

Los vecinos aseguran que sus viviendas presentan cuarteaduras y otros daños estructurales, además de afectaciones en banquetas y en la red de drenaje. También solicitaron la instalación de una barrera para disminuir el ruido generado en la zona y la puesta en funcionamiento del alumbrado público.

Los manifestantes, en su mayoría personas adultas mayores, reiteraron el llamado a las autoridades municipales para que se cumplan los compromisos previamente establecidos y se atiendan las afectaciones que, consideran, han impactado directamente su patrimonio y calidad de vida.