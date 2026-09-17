Seguridad

Vecinos de la Colonia Villa Florida Bloquean Bulevar Torreón-San Pedro

Los habitantes obstruyeron el paso vehicular en la vialidad por más de 30 minutos

Vecinos de la Colonia Villa Florida Bloquean Bulevar Torreón-San PedroLos manifestantes bloquearon la vialidad para exigir el cumplimiento de acuerdos relacionadas con afectaciones que recibieron sus casas. Foto: N+

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