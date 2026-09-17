Asesinan a Chef con un Arma Blanca Dentro su Hogar en Veracruz

Un hombre identificado como Ubaldo Mejía Sánchez de 29 años, fue asesinado a puñaladas al interior de su casa ubicada en la calle Framboyanes de la colonia Dos Caminos en la ciudad de Veracruz.

Hasta el momento, la información dada a conocer señala que presuntamente Ubaldo se encontraba en la zona de la cochera acompañado de otras personas, donde se pudo haber generado una pelea que terminó en un supuesto homicidio con un arma punzocortante.

Los primeros reportes indican que el cuerpo presentaba cortes en zonas del cuello, pecho, brazos y piernas, falleciendo al parecer desangrado con el cuchillo a un costado suyo.

Ubaldo que se dedicaba a ser chef, vivía con su mamá y hermano, quienes en ese momento no se encontraban. de hecho, el ahora occiso mencionan no tenía mucho de haber llegado de trabajar.

Los vecinos reconocen que a Ubaldo lo conocían desde niño, y en ningún momento notaron algún mal comportamiento de su parte.

“Era un chico muy tranquilo, muy pacífico. Era muy respetuoso, él cuando iba con sus papás, vecina adiós, adiós vecino cuídate, hijo, tomaba el camión o se iba en su coche”. Dijo una Vecina de Ubaldo Mejía.

Tras el hecho, llamaron al 911 para que lo atendiera, arribando elementos policiacos y ministeriales, quienes iniciaron una investigación al encontrar el cuerpo en ropa interior y boca arriba con heridas profundas en distintas partes.

La calle Framboyanes se acordonó entre las calles Siempre Viva y Azahares mientras se realizaban las diligencias correspondientes.