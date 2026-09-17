Seguridad

Asesinan a Chef con un Arma Blanca Dentro su Hogar en Veracruz

El fallecido vivía junto con dos familiares, quienes no se encontraban en el inmueble al momento del incidente

Asesinan a Ubaldo Mejía Sánchez de 29 años dentro de su domicilio con un arma blancaAsesinan a Ubaldo Mejía Sánchez de 29 años dentro de su domicilio con un arma blanca. Foto: Archivo N+

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En Veracruz, el Chef Ubaldo Mejía fue asesinado al interior de su hogar. La policía investiga este trágico suceso.

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