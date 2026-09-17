Seguridad

Colectivo Localiza Restos Óseos en Miguel Alemán, Tamaulipas

De acuerdo con el colectivo, los restos fueron localizados en un área de maleza, convirtiéndose en la búsqueda positiva número 43 que realizan durante este año

Colectivo Localiza Restos Óseos en Miguel AlemánColectivo Localiza Restos Foto: Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor

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Colectivo Amor por los Desaparecidos encuentra restos óseos en Tamaulipas, sumando 43 búsquedas exitosas en 2026.

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