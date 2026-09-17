Colectivo Localiza Restos Óseos en Miguel Alemán, Tamaulipas

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas dieron a conocer el hallazgo de restos óseos durante una búsqueda realizada en el municipio de Miguel Alemán.

De acuerdo con el colectivo, los restos fueron localizados en un área de maleza, convirtiéndose en la búsqueda positiva número 43 que realizan durante este 2026.

El hallazgo fue notificado a las autoridades correspondientes, quienes llevarán a cabo el levantamiento de los restos humanos y las diligencias necesarias para determinar su identidad.

Los resultados podrían permitir la comparación de muestras genéticas con familiares de personas desaparecidas en esta región fronteriza.

Anteriormente, este mismo colectivo dieron a conocer el hallazgo de restos óseos, acciones realizadas durante una búsqueda que se llevó a cabo en el municipio de Miguel Alemán, siendo esta la búsqueda número 114 en lo que va del año y la 42 que da positivos

Fue la localización de restos óseos, entre ellos algunas partes, tales como un fémur y un cráneo.