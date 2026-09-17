Segundo Simulacro Nacional 2026: Quiénes Se Tienen que Registrar para Participar

El sábado 19 de septiembre se realizará el segundo Simulacro Nacional 2026 en México. Un ejercicio de Protección Civil que tiene por objetivo mejorar las respuestas de reacción de los servicios de emergencia y la población civil ante un temblor.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció que en punto de las 12:00 horas del sábado (tiempo del centro de México) sonará la alerta sísmica en la red de altavoces y sistemas vinculados, ademas de estaciones de radio y canales de televisión comercial.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, también recordó que se enviará una notificación a los teléfonos celulares de todas las personas advirtiendo sobre el simulacro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Segundo Simulacro Nacional 2026: Hipótesis que Usarán en Cada Región del País

Dado que el sonido de la alerta sísmica genera distintas emociones entre la población, la CNPC llamó a no asustarse y participar de forma organizada y responsable en esta actividad.

En este sentido, en la página web de la Coordinación Nacional de Protección Civil continúa abierta la convocatoria para registrar inmuebles para el ejercicio de protección civil del sábado 19.

En sus redes sociales, la CNPC informó que en esta plataforma se pueden registrar casas habitación, escuelas, edificios públicos y privados, así como empresas del sector industria y comercio.

El trámite es totalmente gratuito y se realiza a través de la página oficial de la CNPC. El responsable del inmueble es la persona encargada de completar el registro y especificar el tipo de espacio, así como el número de personas que viven o habitan en él.

Entre los datos que solicita la plataforma están:

Correo electrónico del responsable del edificio..

Información del inmueble: tipo, número de niveles, hipótesis.

Cuántas personas habitan el inmueble.

Cuántas personas están de forma temporal en el edificio.

Nombre y datos del responsable del edificio.

Datos de la Institución dueña del inmueble.

Recuerda que este año, el Segundo Simulacro Nacional contempla distintas hipótesis de sismo para las diferentes zonas del país.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy, la coordinadora de Protección Civil del Gobierno de México anunció que luego del alertamiento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Garcia Harfuch, encabezará el gabinete del Comité Nacional de Emergencias.