Sociedad

Segundo Simulacro Nacional 2026: Quiénes Se Tienen que Registrar para Participar

Como cada año desde 2004, este 19 de septiembre se realizará el Simulacro Nacional en CDMX y otras 31 entidades del país

Segundo Simulacro Nacional 2026. Quiénes deben registrar su inmueble antes del 19 de septiembre de 2026.La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recordó que este 19 de septiembre 2026 sonará la alerta sísmica. Foto: Cuartoscuro.

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