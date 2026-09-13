Alerta Sísmica: La Historia Del Hombre Detrás Del Temido Audio

“Alerta sísmica, alerta sísmica” es una de las frases que millones de personas en la Ciudad de México, Estado de México y entidades vecinas reconocen de inmediato. La voz, acompañada por un zumbido que anuncia la llegada de un posible temblor, es parte de la memoria de varias generaciones.

Cada año, el sonido vuelve a escucharse durante los simulacros. Este 19 de septiembre, durante el segundo Simulacro Nacional de 2026, la grabación volverá a emitirse en miles de altavoces públicos como parte del ejercicio de prevención ante sismos.

Detrás de esa voz estuvo Manuel de la Llata, un reconocido locutor radiofónico y actor de doblaje que también interpretó en español a personajes como Superman, en las películas protagonizadas por Christopher Reeve, y Han Solo, de la saga de Star Wars. Además, fue la voz del jefe de Los ángeles de Charlie.

Foto: AFP

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La historia de la grabación está relacionada con los cambios que siguieron al terremoto de 1985, uno de los acontecimientos que transformó los mecanismos de prevención sísmica en México. En 1993, especialistas y autoridades crearon el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), asociación civil que posteriormente desarrolló la señal de advertencia.

Para entonces, De la Llata tenía 25 años de trayectoria profesional y era la voz institucional de la Asociación de Radio del Valle de México (ARVM). Carlos García, gerente de la institución desde 1991, explicó en entrevista con The New York Times que no hubo un proceso de selección ni un casting para elegir al locutor.

La asignación fue directa y De la Llata realizó la grabación que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los sonidos más reconocibles de la prevención sísmica en el centro del país.

Foto: Televisa Canal 5

A finales de los años 90, el locutor se retiró y durante años poco se supo sobre su paradero. La información sobre su vida se conoció nuevamente tras su fallecimiento, ocurrido el 14 de junio de 2016, a los 72 años. La causa de muerte fue una embolia cerebral.

Según su acta de defunción también difundida por The New York Times, durante los últimos 17 años de su vida residió en Rancho El Carmen, en Querétaro.

Con el paso de los años, la voz de Manuel de la Llata quedó ligada a un audio que millones de personas reconocen de inmediato como la Alerta Sísmica.