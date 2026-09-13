Internacional

Rusia No Descarta Negociaciones con Ucrania en Octubre; Reitera Condiciones

El asunto territorial siempre ha sido el principal obstáculo para el diálogo entre las partes, con o sin mediación de Estados Unidos

UcraniaWashington ha comenzado a comprender mejor la postura rusa. Foto: Reuters.

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