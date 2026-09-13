Rusia No Descarta Negociaciones con Ucrania en Octubre; Reitera Condiciones

Las negociaciones trilaterales con participación de Estados Unidos sobre una solución al conflicto en Ucrania podrían reanudarse en octubre, según declaraciones del Kremlin, que volvió a condicionar un avance en conversaciones a la solución del "asunto territorial".

"No descartamos esa posibilidad. Hablamos precisamente de una perspectiva previsible. Es decir, no podemos excluir el mes de octubre", declaró Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a periodistas rusos, según las agencias RIA Novosti y TASS.

Mientras que otro funcionario de alto nivel dijo por separado que ese diálogo depende de abordar el tema territorial que enfrenta a las partes.

"Ahora necesitamos ponernos de acuerdo en la cuestión territorial. Pero también hay muchos otros asuntos. De hecho, hay muchísimos, que aún deben resolverse", dijo Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales, al diario Izvestia.

Insistió en que si hay avances en la cuestión territorial, "será más fácil avanzar por el camino de acuerdos".

Estados Unidos intenta reactivar esfuerzos diplomáticos que están estancados, con la esperanza de poner fin a una guerra que dura ya más de cuatro años.

En ese marco, negociadores estadounidenses han visitado Kiev y Moscú, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, han mantenido conversaciones telefónicas.

Varias rondas previas de negociaciones fracasaron, y los esfuerzos liderados por Estados Unidos quedaron paralizados tras desviarse la atención de Trump hacia la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Medio.

En una entrevista difundida el sábado, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que estaría dispuesto a reunirse con Putin durante la cumbre del G20 prevista en Miami en diciembre.

Sin embargo, Peskov descartó de inmediato esa posibilidad por considerarla "imposible", reiterando la exigencia de Moscú de que una eventual reunión solo podría celebrarse en la capital rusa.

Putin ha rechazado en repetidas ocasiones las propuestas de una reunión cara a cara con Zelenski destinada a negociar el fin del conflicto, que ha causado miles de muertos y devastado las economías de ambos países.

Yuri Ushakov dijo a periodistas, entre ellos de AFP, que por ahora no existe un "paquete coordinado" que pueda servir de base para las negociaciones.

"Por el momento existe la idea de que es necesario llegar a un acuerdo sobre la cuestión territorial. Pero también hay muchas otras cuestiones", añadió.

Al comentar la futura reunión trilateral Rusia-Estados Unidos-Ucrania, indicó que además de Abu Dabi también Turquía y otros países se habían ofrecido para acogerla.

En cuanto al jefe de la delegación rusa en ese encuentro, Ushakov dijo que éste será nombrado por el presidente más adelante.

A la vez, opinó que Washington ha comenzado a comprender mejor la postura rusa después del encuentro de varias horas entre el líder ruso, Vladimir Putin, y los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, en Moscú.

El asunto territorial -principalmente, la exigencia rusa para la retirada de tropas ucranianas de todo el Donbás- siempre ha sido el principal escollo en las negociaciones entre las partes con o sin mediación de Estados Unidos.

ASJ