Internacional

Reportan 6 Muertos y 130 Desaparecidos Tras Volcadura de Ferry en Indonesia

La embarcación transportaba a 243 pasajeros y tripulantes y perdió contacto luego de zarpar de una ciudad en Java Oriental

IndonesiaCientos de familiares se reunieron en un centro de mando en el puerto Trisakti de Banjarmasin, a la espera de noticias sobre sus seres queridos que se cree estaban a bordo del ferry. Foto: Reuters.
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