Reportan 6 Muertos y 130 Desaparecidos Tras Volcadura de Ferry en Indonesia

Al menos seis personas murieron y otras 130 estaban desaparecidas este domingo después de que un ferry que navegaba entre las islas de Java y Borneo volcara debido al mal tiempo, informó la agencia de rescate indonesia.

El ferry Virgo Transport 8, que transportaba a 243 pasajeros y tripulantes, había perdido contacto con su compañía naviera a primera hora del domingo, tras zarpar de Surabaya, en Java Oriental.

Basarnas, la agencia nacional de búsqueda y rescate de Indonesia, dijo en su última actualización que seis personas habían muerto y otras 130 estaban desaparecidas. Otras 107 personas fueron rescatadas.

"Considerando el número relativamente grande de pasajeros y tripulantes a bordo, estamos optimizando la coordinación con todos los elementos relevantes para acelerar el proceso de búsqueda", agregó la entidad de rescate.

Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron la mañana de este domingo con personal de la marina, la policía y la empresa responsable.

La última posición conocida de la nave fue en aguas del mar de Java, a unos 15 kilómetros del puerto de Banjarmasin.

Cientos de familiares se reunieron en un centro de mando en el puerto Trisakti de Banjarmasin, a la espera de noticias sobre sus seres queridos que se cree estaban a bordo del ferry. Muchos revisaban con ansiedad las listas de pasajeros y de rescate mientras las autoridades continuaban buscando sobrevivientes.

"Me quedé en shock cuando vi el nombre de mi tío en la lista de pasajeros", dijo una mujer que se identifica con un solo nombre, Bunga. "Pero me sentí aliviada después de que los funcionarios me dijeron que había sido rescatado".

Indonesia es un archipiélago de más de 17,000 islas donde los transbordadores son un método común de viaje. Los desastres son habituales, y a menudo se atribuyen al escaso cumplimiento de las normas de seguridad.

Al menos 211 personas fueron rescatadas el mes pasado de un ferry indonesio que se incendió en un mar agitado cerca de la isla turística indonesia de Bali, donde se encontró a una persona muerta y otras cuatro permanecen desaparecidas. El incidente ocurrió menos de dos semanas después de que otro ferry indonesio, el Mutiara Sentosa 2, se incendiara en aguas frente a la isla principal de Java, dejando al menos cinco muertos.

El accidente del domingo ocurre apenas cuatro días después de un incendio que calcinó un ferry de pasajeros en Filipinas y que mató al menos a 76 personas, con al menos 10 desaparecidas.

ASJ