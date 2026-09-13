Internacional

Turquía Detiene a Decenas de Activistas LGBT+ Tras Redadas y Cateos a Bares

El ministro de Justicia del país anunció acciones judiciales contra 162 personas, 9 asociaciones y 13 negocios en 15 provincias

TurquíaLa homosexualidad es legal en Turquía desde 1858, año en que el Imperio Otomano despenalizó las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Foto: Reuters | Ilustrativa.

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