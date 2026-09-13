Turquía Detiene a Decenas de Activistas LGBT+ Tras Redadas y Cateos a Bares

La policía turca llevó a cabo en la madrugada de este domingo numerosas redadas y detenciones en bares y domicilios de activistas LGBT+, en nombre de la protección de la familia tradicional, anunciaron autoridades y una de las asociaciones afectadas.

"En el marco de las operaciones 'Mi familia está segura' se han iniciado procedimientos judiciales contra 162 sospechosos, nueve asociaciones y 13 empresas en un total de 15 provincias" y Estambul, Ankara e Izmir, las tres principales ciudades del país, escribió en X el ministro turco de Justicia, Akin Gürlek.

El ministro no precisó cuántas personas fueron detenidas, pero subrayó que estas operaciones se inscriben en el marco de la "Década de la Familia" proclamada por el presidente Recep Tayyip Erdogan, con el objetivo de "proteger a nuestros niños, la institución familiar y el orden social".

Gürlek detalló que la redada se dirige contra "personas que facilitan la prostitución" y contra sospechosos de "producir y difundir contenidos obscenos a los que pueden tener acceso los niños".

Además, la operación policial investiga supuestos movimientos de dinero de "asociaciones LGBT y que promueven la amoralidad", habiéndose detectado su financiación mediante importantes fondos por organismos extranjeros, agregó el ministro.

En Estambul, la policía realizó redadas en varios bares frecuentados por la comunidad homosexual y en una discoteca considerada un refugio para la comunidad LGBT+, según imágenes difundidas por medios progubernamentales.

La asociación de defensa de los derechos LGBT+ Kaos GL, que asegura ser objeto de una investigación por el delito de "obscenidad", anunció en un comunicado que "más de una decena" de sus miembros "fueron detenidos tras registros policiales en sus domicilios".

"Según la información más reciente recopilada sobre el terreno, cerca de 50 defensores de los derechos de las personas LGBTI+ han sido detenidos o son objeto de procedimientos judiciales que incluyen interrogatorios o arrestos", precisó la organización, cuyas oficinas también fueron registradas.

La víspera, las autoridades ya habían bloqueado en Turquía la cuenta de X de Kaos GL, así como las de una quincena de organizaciones y activistas LGBT+.

Ya el junio pasado, las autoridades turcas habían bloqueado cuentas de asociaciones y activistas por los derechos de homosexuales y transexuales y clausurado uno de los bares de ambiente gay más antiguos de Estambul, además de prohibir las escalas previstas de un crucero con 2.700 pasajeros gais.

El partido islamista AKP, que gobierna Turquía desde 2002, facilitó durante su primera década en el poder el desarrollo de ciertas libertades cívicas, incluida una anual marcha del orgullo gay en Estambul, siempre en un ambiente pacífico y festivo.

Pero prohibió tanto esta marcha como otras protestas a partir de 2015 y desde entonces ha intensificado un discurso contra la "amoralidad" y la "obscenidad" de la homosexualidad, reivindicando la necesidad de "proteger la familia".

La homosexualidad es legal en Turquía desde 1858 y también el cambio de sexo en el registro es legal, tras una operación quirúrgica.

ASJ