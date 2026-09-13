Rescatan a Hombre con Discapacidad Auditiva Atrapado por Marea en El Sauzal, Ensenada

Un hombre de 40 años con discapacidad auditiva fue rescatado por elementos de Bomberos de Ensenada tras quedar atrapado cerca de los muros de contención en un tramo costero de El Sauzal, donde corría el riesgo de ser arrastrado por el incremento de la marea.

El rescate ocurrió frente a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), hasta donde acudieron elementos de la unidad DB-16 de la División Acuática y DB-03 de Rescate Urbano.

Al llegar, los bomberos localizaron al hombre sentado y consciente en un punto de difícil acceso. Debido al aumento del nivel del mar, uno de los rescatistas realizó un descenso mediante un sistema de cuerdas para asegurar a la persona y verificar su estado de salud.

Durante la intervención, los elementos detectaron dificultades para establecer comunicación con el hombre, quien es una persona sorda, por lo que utilizaron los medios disponibles para realizar una valoración física.

Posteriormente, el personal de rescate logró sacarlo de la zona en una camilla para ponerlo a disposición de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes lo trasladaron a una institución médica.

De acuerdo con el reporte, el hombre presentaba edemas en el cuerpo y una posible dislocación en el pie derecho.

El director de Bomberos de Ensenada, capitán Julio Cota, recomendó a visitantes acudir únicamente a playas que cuentan con vigilancia permanente, como Playa La Misión, Clam Beach, Mal Paso, Playa Hermosa, Playa Pacífica y Playa Cactus.

APG