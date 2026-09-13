Accidentes

Rescatan a Hombre con Discapacidad Auditiva Atrapado por Marea en El Sauzal, Ensenada

Bomberos lograron sacarlo de una zona de difícil acceso y fue llevado a un hospital

Rescatan a Hombre con Discapacidad Auditiva Atrapado en por Marea en El Sauzal, EnsenadaRescatan a Hombre con Discapacidad Auditiva Atrapado en por Marea en El Sauzal, Ensenada | Foto: Bomberos de Ensenada

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