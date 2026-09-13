Medio Ambiente

En lo que Va del 2026, la CDMX Solo Ha Tenido 15 Días de Aire Limpio

Datos del gobierno arrojan que solo el 5.9% de los días transcurridos este año han sido de buena calidad para los capitalinos

En lo que Va del 2026, la CDMX Solo Ha Tenido 15 Días de Aire LimpioTras las lluvias y fuertes ráfagas de vientos el cielo de la capital del país luce despejado. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+