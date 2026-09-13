En lo que Va del 2026, la CDMX Solo Ha Tenido 15 Días de Aire Limpio

De los 254 días que llevamos del 2026, solo en 15 hubo aire limpio en la capital del país, según la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México.

Cabe destacar que, para que se considere como 'día con aire limpio', los valores deben estar por debajo del límite impuesto por las normas ambientales.

En el Estado de México, se han registrado solo 14 días de aire dentro de la norma estipulada en la materia.

Mientras que en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) la cifra es baja: solo 5 días se han tenido con buena calidad del aire.

Durante este año se ha activado en seis ocasiones la Contingencia Ambiental Fase 1, la más reciente fue declarada este sábado 12 de septiembre.

De acuerdo con las autoridades, el débil viento de este día, así como altas temperaturas, derivaron en que los contaminantes no lograran dispersarse.

Además, alertaron que este domingo 13 de septiembre las condiciones tampoco lucen favorables para que mejore la calidad del aire.

El resto de las alertas por mala calidad del aire en la ZMVM en este 2026 fueron:

1 de enero.

8 de enero.

12 de febrero.

10 de marzo.

25 de abril.

De acuerdo con el Glosario de la Secretaría del Medio Ambiente de la capital, una contingencia ambiental es una situación eventual y transitoria.

Se determina a partir del análisis y monitoreo de la contaminación ambiental, una concentración de contaminantes o un riesgo ecológico por actos humanos o fenómenos naturales que afectan la salud de la población o el ambiente.

Se activa alerta de contingencia para evitar que se mantengan o suban los niveles de contaminación y para intentar ayudar al ambiente con menos emisiones a la atmósfera.

Por el momento, este domingo se mantendrá la sexta contingencia ambiental del año, que además activa el programa Hoy No Circula en la Megalópolis.