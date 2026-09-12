Medio Ambiente

Activan Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

La medida afectará al programa de Hoy No Circula

Activan Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de MéxicoVista panorámica de la Ciudad de México cubierta por una capa de smog, en una fotografía de archivo de N+.

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