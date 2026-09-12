Activan Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

La Zona Metropolitana del Valle de México entró este sábado en Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono, luego de que el aire alcanzara niveles de calidad Muy Mala. La estación de monitoreo Benito Juárez, en la alcaldía del mismo nombre, registró una concentración máxima de 161 partes por cada mil millones de aire —la unidad con la que se mide este contaminante— y la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera, en Coyoacán, llegó a 157, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

El fenómeno se explica por una combinación de factores climáticos: poco viento, temperaturas altas por el sol y una masa de aire estable que impidió que los contaminantes se dispersaran. Además, el viento empujó esas partículas hacia el suroeste de la zona metropolitana, donde se concentraron con más fuerza, según la misma comisión.

Ante esto, se pide a la población evitar salir a hacer ejercicio, actividades al aire libre o eventos culturales y deportivos entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, el horario de mayor riesgo. La recomendación es especialmente importante para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o del corazón. También se pide no fumar, sobre todo en espacios cerrados, y las actividades al aire libre organizadas por instituciones públicas o privadas quedan suspendidas en ese mismo horario.

La medida más visible para los conductores llega este domingo 13 de septiembre: de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche no podrán circular los autos particulares con holograma 2, los de holograma 1 con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9, ni los de holograma 0 o 00 con engomado rosa y placa terminada en 7 u 8. La misma restricción aplica a autos sin holograma vigente, como los antiguos, de demostración, nuevos o con placas de fuera de la ciudad. También dejará de circular la mitad de las pipas de gas LP que no tengan un sistema especial de seguridad y cuya placa termine en número non.

Los camiones de carga, locales o federales, tampoco podrán moverse entre las 6:00 y las 10:00 de la mañana, salvo que estén inscritos en un programa especial de autorregulación ambiental. Los taxis que deban respetar alguna de estas restricciones no podrán circular de las 10:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, aunque sí podrán trabajar temprano, de 5:00 a 10:00, para no afectar la movilidad de la gente.

Quedan libres de estas restricciones los autos eléctricos e híbridos, los vehículos de emergencias médicas, los de seguridad pública y servicios urbanos, el transporte escolar y de personal con su verificación en regla, y las motocicletas, que no tienen ninguna limitación en esta fase.

La contingencia también obliga a reducir la contaminación desde el origen. Las fábricas deberán bajar en 40 por ciento las emisiones que generan ozono y detener trabajos de mantenimiento que puedan liberar más gases al aire. La refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, deberá operar a menos del 75 por ciento de su capacidad, y la planta de energía Francisco Pérez Ríos, en la misma zona, bajará en 30 por ciento el uso de combustóleo, un derivado del petróleo que se quema para generar electricidad.

En comercios y servicios se suspende el uso de pinturas, barnices y solventes industriales, y una quinta parte de las gasolineras y plantas de gas que no cuenten con equipo especial para evitar fugas deberá parar actividades, siempre según la comisión ambiental.

Las autoridades revisarán cómo evoluciona la calidad del aire y el clima en las próximas horas, y prometieron un nuevo reporte este mismo sábado a las 8:00 de la noche.