Entretenimiento

Céline Dion Regresa a los Escenarios Tras Larga Ausencia por Enfermedad Poco Común

Su concierto en Francia representa un hito, después de que el síndrome de la persona rígida la obligara a cancelar presentaciones y la dejara con dificultades para cantar

Regreso de Céline Dion a los conciertosCéline Dion en su primer concierto completo en seis años. Foto: Reuters
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