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Sandra Bullock y Nicole Kidman Vuelven en 'Practical Magic 2': ¿Cómo le Fue con la Crítica?

Practical Magic 2 llegó a cines con Bullock y Kidman de vuelta. Te contamos qué dijo la crítica y qué calificación sacó en Rotten Tomatoes.

practical-magic-2-sandra-bullock-nicole-kidman-critica-rotten-tomatoesFoto: Getty Images

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¡28 años después, Bullock y Kidman vuelven en 'Practical Magic 2'! La crítica le dio un 35% en Rotten Tomatoes, pero el público la ama con un 93%. Descubre por qué esta secuela divide opiniones.

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