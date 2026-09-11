Sandra Bullock y Nicole Kidman Vuelven en 'Practical Magic 2': ¿Cómo le Fue con la Crítica?

Tuvieron que pasar 28 años para que Sandra Bullock y Nicole Kidman volvieran a interpretar a las entrañables hermanas brujas Sally y Gillian Owens en Practical Magic 2 (Hechizo de Amor 2), secuela que llegó a los cines este 10 de septiembre.

La película, dirigida por Susanne Bier y basada en la novela The Book of Magic de Alice Hoffman, suma a Joey King y Maisie Williams como Kylie y Antonia, las hijas de Sally, y traslada a la familia hasta el Reino Unido para una nueva aventura. Pero, ¿el regreso de las brujas más queridas de Hollywood convenció a la crítica?

Si quieres una respuesta corta: no. Practical Magic 2 debutó en Rotten Tomatoes con una calificación de 35% "podrida", basada en 103 reseñas de crítica especializada.

Sí, la cifra suena desalentadora, pero en realidad supera a la de la cinta original: Practical Magic de 1998 se mantiene con apenas 30% en el Tomatometer con 108 reseñas acumuladas a lo largo de sus casi 30 años.

Es decir, la secuela reprueba el examen de la crítica, pero por un margen más generoso que su predecesora, que también fue recibida con desdén en su momento y, sin embargo, terminó por convertirse en un clásico de culto.

El consenso de críticos de Rotten Tomatoes resume que los cambios de tono de la película hunden el potencial de su historia poco convencional, aunque la química entre Nicole Kidman y Sandra Bullock sigue siendo un argumento sólido a favor de futuras colaboraciones entre ambas actrices.

Ese fue, de hecho, el tema recurrente entre los críticos consultados por Rotten Tomatoes en su compilación de primeras reseñas.

La dupla Bullock-Kidman sigue funcionando, incluso cuando el material que las rodea no está a la altura. Angie Han, de The Hollywood Reporter, escribió que el afecto palpable entre ambas actrices sigue siendo una base tan sólida como siempre.

Para Liz Shannon Miller, de Consequence, cuando la secuela funciona, es gracias a sus estrellas, ya que Bullock y Kidman siguen sacando ese vínculo de hermandad la una con la otra.

Sin embargo, el guion, firmado por Akiva Goldsman, Georgia Pritchett y Kelly Marcel, fue el principal objetivo de los comentarios negativos más incisivos.

Varios críticos coincidieron en que la trama resulta predecible, dispersa y hasta contradictoria con la lógica de los personajes originales, mientras que los efectos visuales de la magia, ahora más digitales que prácticos, fueron calificados como poco convincentes.

Otro de los puntos de comparación entre las reseñas fue el desempeño del elenco joven. Joey King fue elogiada de forma consistente por su interpretación de Kylie, mientras que el personaje de Maisie Williams, Antonia, fue señalado como desaprovechado y con poco desarrollo, algo que varios críticos consideraron una contradicción, dado que la cinta original giraba justamente en torno al poder de la hermandad femenina.

La crítica apostó por ser dura contra la película, pero el público respondió de forma mucho más entusiasta. De acuerdo con Rotten Tomatoes, Practical Magic 2 alcanzó un 93% de aprobación en el Popcornmeter, la métrica que mide las calificaciones verificadas de los espectadores.

Reseñas de audiencia destacaron el regreso de Bullock y Kidman a sus papeles, la fidelidad emocional con la historia original y el factor nostálgico de volver a ver la icónica casa victoriana de las Owens.

Y se repite el fenómeno: la brecha entre crítica y público no es nueva para la franquicia; la cinta de 1998 tiene actualmente un 73% de aprobación del público en Rotten Tomatoes, 43 puntos por encima de su calificación de crítica, lo que en su momento ayudó a que la película se consolidara como un clásico de culto pese al rechazo inicial de los especialistas.

Con un panorama de taquilla favorable, se proyecta que Practical Magic 2 abra con entre 40 y 56 millones de dólares este fin de semana sin competencia directa en cartelera.

Por su parte, el público ya mostró su entusiasmo por el regreso de las hermanas Owens, así que no sería extraño que la cinta siga el mismo camino que su antecesora: rechazo crítico inicial, pero un lugar asegurado en el corazón de sus fans a largo plazo.

DSB