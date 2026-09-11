Reaparece Alan Ibarra de Magneto tras su Hospitalización en Mérida: Así Luce el Vocalista

Alan Ibarra, integrante de Magneto, reapareció públicamente después de haber sido hospitalizado en Mérida, lo que generó preocupación entre sus fans, ya que durante varias horas no hubo información oficial sobre su estado de salud.

El cantante ya fue dado de alta y fue él mismo quien confirmó en un video que se encuentra fuera de peligro.

"Estoy bien, estoy vivo", dice en el video, donde también agradeció el trato que le dieron en el hospital donde fue ingresado.

Alan Ibarra, integrante de Magneto, agradeció las atenciones recibidas en el nuevo Hospital O'Horan en Mérida 👀 pic.twitter.com/rmElSMEYWl — Don Pelaná (@Don_Pelana1) September 11, 2026

Alan fue hospitalizado por un problema relacionado con sus niveles de sodio en la sangre, aunque el cantante no ha ofrecido detalles de su diagnóstico oficial.

Durante su estancia estuvo acompañado por sus familiares, quienes evitaron dar declaraciones mientras se conocía su evolución.

Erick Alan Ibarra Miramontes, nombre real del cantante, es recordado por formar parte de Magneto una de las bandas juveniles más populares en México a finales de los 80 e inicios de los 90. La voz de Alan se hizo famosa en temas como "Vuela vuela", "Malherido" y ¨La Puerta del Colegio".