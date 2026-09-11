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Reaparece Alan Ibarra de Magneto tras su Hospitalización en Mérida: Así Luce el Vocalista

Alan grabó un video donde confirma que estuvo hospitalizado e informa que se encuentra mejor de salud

alan-magneto-estado-de-salud-hospitalizacion-meridaFoto: Cuartoscuro

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Alan Ibarra de Magneto reaparece tras su hospitalización en Mérida. El cantante confirma que está fuera de peligro y agradece el trato recibido. Descubre más sobre su estado de salud.

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