Seguridad

Celebran los 14 Años de Dafne Zapata Quintos, Víctima de Feminicidio en Tamaulipas

La tumba fue adornada con numerosas flores y una lona con mensajes en los que sus seres queridos exigen justicia

Celebran los 14 Años de Dafne Zapata Quintos, Víctima de Feminicidio en TamaulipasCelebran los 14 Años de Dafne Zapata Quintos, Víctima de Feminicidio en Tamaulipas. Foto: Alejandra Quintozz

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Dafne Zapata Quintos, víctima de feminicidio, habría cumplido 14 años. Su familia y amigos piden justicia en un emotivo homenaje.

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