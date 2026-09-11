Celebran los 14 Años de Dafne Zapata Quintos, Víctima de Feminicidio en Tamaulipas

Familiares y amigos de Dafne Zapata Quintos se reunieron para conmemorar la fecha en la que la joven habría cumplido 14 años, en un acto marcado por el recuerdo y la exigencia de justicia.

Alejandra Quintos, madre de Dafne, acudió a la Iglesia de Guadalupe para participar en una misa en memoria de su hija y agradecer por el tiempo que pudo compartir a su lado.

Posteriormente, familiares y amigos se trasladaron al cementerio Senderos de la Paz, donde realizaron un rosario en honor a Dafne y a su legado.

La tumba de la joven fue adornada con numerosas flores y una lona con mensajes en los que sus seres queridos reiteraron su exigencia de justicia y el esclarecimiento de su caso.

Con motivo del que sería el cumpleaños número 14 de Dafne Zapata Quintos, su madre, Alejandra Quintos, extendió una invitación a familiares, amigos y a la comunidad de El Mante para acompañarlos en una jornada conmemorativa en memoria de la menor.

La adolescente de 13 años murió mientras participaba en un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, apenas cuatro días después de haber ingresado a las instalaciones.