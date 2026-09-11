Seguridad

Localizan Feto en Cesto de Basura de Centro de Salud de Tequisquiapan, Querétaro

Personal de limpieza realizó el hallazgo en el área de baños y dio aviso a las autoridades, lo que generó una movilización en el lugar

Hallan Feto en Baños de Centro de Salud de TequisquiapanHallan Feto en Baños de Centro de Salud de Tequisquiapan. Foto: N+

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Peritos y personal del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias y trasladaron los restos para determinar la temporalidad de la gestación y avanzar en la investigación.

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