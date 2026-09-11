Localizan Feto en Cesto de Basura de Centro de Salud de Tequisquiapan, Querétaro

Un feto humano fue localizado al interior de un cesto de basura ubicado en el área de baños del Centro de Salud de Tequisquiapan, lo que generó la movilización de autoridades municipales y estatales.

De acuerdo con la información recabada, personal de limpieza se disponía a realizar labores en los sanitarios cuando se percató del hallazgo y notificó al personal de seguridad privada. Los baños fueron cerrados y se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar al lugar y posteriormente solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Peritos realizaron las diligencias correspondientes en el sitio.

Personal del Servicio Médico Forense confirmó el hallazgo y realizó el levantamiento del feto, que fue trasladado a la morgue para los estudios necesarios, con los que se buscará determinar, entre otros aspectos, la temporalidad de la gestación y obtener información que permita establecer la identidad de la madre.

De manera preliminar, una de las líneas de investigación señala que una joven habría acudido al Centro de Salud debido a un fuerte dolor abdominal y posteriormente ingresó a los baños, donde presuntamente habría ocurrido el aborto. Esta versión deberá ser confirmada o descartada por las autoridades.

Será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y establecer, en su caso, si existe alguna conducta que pudiera constituir un delito.