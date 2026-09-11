Aseguran Metanfetamina Oculta en Empaques de Jugo de Limón en Aeropuerto de Toluca

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó más de 10 kilos de metanfetamina que viajaban disfrazados entre empaques de jugo de limón, en un cargamento que llegó a la Aduana del Aeropuerto Internacional de Toluca procedente de Morelia, Michoacán.

Durante las revisiones documentales y operativas efectuadas por personal especializado, se detectaron veinte bolsas de plástico que contenían un líquido amarillento, compatible con presunto clorhidrato de metanfetamina, con un peso aproximado de 10.69 kilogramos. La sustancia había sido acondicionada para simular jugo de limón, en un intento por burlar los controles aduaneros.

El hallazgo fue producto de las acciones de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y fortalecimiento de los mecanismos de control que la ANAM realiza en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el Aeropuerto Internacional de Toluca, personal de @AduanasMx, en coordinación con @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, identificó un cargamento con más de 10 kilos de metanfetamina, procedente de Morelia, Michoacán.



La detección fue resultado de labores de inteligencia aduanera,… pic.twitter.com/vBHW9OEVUF — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 11, 2026

De acuerdo con las autoridades, la detección responde a los esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que la ANAM implementa junto con la GN para fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior, identificar inconsistencias documentales y dar seguimiento a cargamentos que requieren revisión especializada.

El análisis integral de esta operación, señalaron, también permitió robustecer los mecanismos de trazabilidad documental, validación de perfiles comerciales y seguimiento operativo, reforzando las capacidades institucionales de control en las aduanas del país.

AMP