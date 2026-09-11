Narcotráfico

Aseguran Metanfetamina Oculta en Empaques de Jugo de Limón en Aeropuerto de Toluca

El cargamento con más de 10 kilos de droga había sido enviado desde Morelia, Michoacán

Cargamento de metanfetamina oculta en bolsa de jugo de limón. Foto: Gabinete de SeguridadCargamento de metanfetamina oculta en bolsa de jugo de limón. Foto: Gabinete de Seguridad

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