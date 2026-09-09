Narcotráfico

Cae 'La Pepa', Operador Regional de Grupo Delictivo 'La Línea' en Chihuahua

También detuvieron a su hijo Alejandro 'N'; les aseguraron un inmueble, cinco armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y dos vehículos

Elementos del Ejército Mexicano en Chihuahua. Foto: CuartoscuroElementos del Ejército Mexicano en Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

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