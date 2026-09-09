Cae 'La Pepa', Operador Regional de Grupo Delictivo 'La Línea' en Chihuahua

Fuerzas federales detuvieron a Epifanio "N", alias "La Pepa", identificado como el operador regional del grupo delictivo "La Línea" en Chihuahua, informó el Gabinete de Seguridad.

Junto a "La Pepa" también fue detenido su hijo Alejandro "N", a los cuales les aseguraron un inmueble, cinco armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y dos vehículos.

Epifanio “N”, detenido en un operativo en el municipio de Manuel Ojinaga, era considerado operador regional de "La Línea", afín al “Nuevo Cártel de Juárez”, responsable de la producción y trasiego de drogas, así como del tráfico de migrantes de México hacia Estados Unidos.

"La Pepa" cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos de narcotráfico.

Derivado del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y de trabajos de inteligencia militar de @Defensamx1, personal del Ejército y de la @GN_MEXICO_, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, realizó un operativo en el municipio de Manuel Ojinaga,… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 9, 2026

La detención de ambos individuos fue derivada del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa, personal del Ejército y de la Guardia Nacional.

En el operativo realizado en el municipio de Manuel Ojinaga se contó con la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República.

AMP