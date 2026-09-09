Cae en Monterrey Premio de 21 Millones de Pesos de la Lotería Nacional

El premio de 21 millones de pesos del Sorteo Mayor No. 4027 de la Lotería Nacional cayó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Esta edición conmemoró la gesta heroica de los años héroes de Chapultepec.

El sorteo se efectuó en punto de las 08:00 de la noche en el auditorio de la Lotería Nacional, ubicado en la Ciudad de México. El Sorteo Mayor No. 4027 contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series.

Resultó ganador el número 46587; la serie número 1 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la serie número 2 se dispuso para su venta a la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, y la serie número 3 fue remitida para su venta mediante canales electrónicos.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en número 7, 8 y 4. ¡Felicitaciones a los afortunados ganadores!

Con información de Fernando Palomino | N+

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