Economía

Cae en Monterrey Premio de 21 Millones de Pesos de la Lotería Nacional

El boleto ganador del Sorteo Mayor No. 4007 resultó en La Sultana del Norte

Boleto sorteo mayor 4027 de la Lotería NacionalEl sorteo rindió homenaje a los jóvenes cadetes que defendieron el Castillo de Chapultepec en 1847. Foto: Lotería Nacional

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+