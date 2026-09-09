Economía

Resultados Sorteo Mayor 4027 de la Lotería Nacional En Vivo: Ganadores y Premios

El sorteo de este martes rinde homenaje a la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec con la entrega de un premio mayor de 21 millones de pesos.

Billete del Sorteo Mayor 4027 de Lotería Nacional.La Lotería Nacional celebra este martes el Sorteo Mayor 4027 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor. Foto: Facebook Lotería Nacional.
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