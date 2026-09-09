Resultados Sorteo Mayor 4027 de la Lotería Nacional En Vivo: Ganadores y Premios

Como cada martes, hoy se celebra el Sorteo Mayor 4027 de la Lotería Nacional que reparte 21 millones de pesos como Premio Mayor, así como otros 18 mil premios. Y si decidiste tentar a la suerte, en N+ te damos a conocer qué "cachitos" resultaron premiados esta noche.

Recuerda que la transmisión de la ceremonia de premiación de la Lotería Nacional iniciará en punto de las 20:00 horas, y la puedes seguir en vivo a través del canal de Youtube de la Lotenal.

El sorteo de este martes rinde homenaje a la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, cuando cadetes del Colegio Militar sostuvieron una batalla en defensa de la patria de la intervención norteamericana el 13 de septiembre de 1847.

Los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional son los encargados de dar a conocer los billetes premiados, así como los montos que obtuvieron.

El número 46587 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.

El número 35978 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.

El número 56674 obtiene premio de 900, 000.

El número 32313 obtiene premio de 240, 000.

El número 57829 obtiene premio de 240, 000.

El número 33660 obtiene premio de 240, 000.

El número 40080 obtiene premio de 240, 000.

El número 58480 obtiene premio de 120, 000.

El número 53913 obtiene premio de 120, 000.

El número 02421 obtiene premio de 120, 000.

El número 52690 obtiene premio de 120, 000.

El número 06692 obtiene premio de 120, 000.

Hay que recordar que este sorteo se juega en tres series, lo que significa que el monto de 21 millones de pesos se lo lleva aquella persona que haya comprado 60 cachitos, toda vez que una serie equivale a 20 cachitos.

Mientras que quien sólo haya adquirido una serie -20 cachitos- se lleva 7 millones de pesos. Y quien haya optado por adquirir sólo 1 cachito participa por premios de hasta 350 mil pesos.

Si estás pensando en participar en este sorteo, debes saber que se juega cada martes del mes y el costo de cada billete es de 30 pesos. Si te sientes con suerte puedes adquirir una serie por 600 pesos, o las tres series por 1,800.