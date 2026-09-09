Economía

Secretario de Hacienda Entrega al Congreso el Paquete Económico 2027

Se estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5% en términos reales el próximo año

Paquete Económico 2027 Ya Está en el Congreso Tras Entrega del Documento de SHCPN+

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