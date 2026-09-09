Secretario de Hacienda Entrega al Congreso el Paquete Económico 2027

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, entregó esta tarde al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027 para el Ejercicio Fiscal 2027, el cual está orientado a garantizar la estabilidad y el crecimiento económico en el país.

De acuerdo con los Pre-Criterios 2027, la economía mexicana retomará un mayor dinamismo en 2026 y 2027, el cual estiman tendrá un crecimiento de entre 1.8 y 2.8% y entre 1.9 y 2.9%, respectivamente, respaldado por el consumo, el empleo y la inversión pública y privada en sectores estratégicos.

Cerca de las 18:00 horas, Amador Zamora entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico, y dos horas después, a las 19:30 horas, lo hizo ante la Cámara de Senadores.

Durante la ceremonia de entrega, el secretario de Hacienda destacó que el tercer paquete que se entrega bajo la administración de la presidenta Sheinbaum refleja la ruta que el gobierno de México seguirá para conducir la política económica del próximo año.

"México ha mantenido una inflación estable y ha continuado creciendo. En el segundo trimestre de 2026, el PIB creció 1.9% anual con cifras desestacionalizadas y registró su mayor avance trimestral desde el primer trimestre de 2022", subrayó el secretario de Hacienda.

Con esta base, dijo Amador Zamora, se estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5% en términos reales durante 2027, luego de un crecimiento estimado entre 1 y 2% en 2026.

El próximo año, precisó el funcionario federal, el gasto público orientado a mejorar el bienestar de las familias y fortalecer el crecimiento económico, en donde los programas sociales prioritarios continuarán siendo una red de apoyo para cerca de 43 millones de personas.

Con este fin, se destinará un billón 25.4 mil millones de pesos, recursos equivalentes al 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB), dijo el secretario de Hacienda.

Destacan 543.5 mil millones de pesos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 37.4 mil millones para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; 5 mil millones para Salud Casa por Casa; y 210.6 mil millones para programas y becas educativas.

El paquete económico es el conjunto de proyectos legislativos y fiscales que el Poder Ejecutivo federal entrega cada año al Congreso de la Unión para planear los ingresos y los gastos del país durante el siguiente año fiscal.

Se integra por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, detallando las previsiones macroeconómicas, los recursos estimados y la distribución del gasto público.

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