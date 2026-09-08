Secretario de Comercio de EUA se Reunirá Mañana con Claudia Sheinbaum

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que mañana se reunirá el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, con la presidenta Claudia Sheinbaum para hablar de la relación comercial entre ambos países.

Hasta el momento no se han revelado detalles de la reunión que tendrá lugar este miércoles 9 de septiembre.

En su cuenta de X, Ebrard indicó: "Nos han confirmado que mañana estará en la Ciudad de México el secretario de Comercio de EUA, Howard Lutnick, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y este servidor respecto a la relación comercial entre ambos países. Les mantengo informados".

La visita se da en el contexto de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y Canadá, así como de la revisión del T-MEC.

Apenas la semana pasada, Ebrard sostuvo una reunión con Lutnick en el marco de la reunión de ministros de Innovación del G20 para abordar la agenda comercial entre México y Estados Unidos, así como el desarrollo tecnológico de la región de América del Norte.

La agenda comercial entre México y Estados Unidos se centra en la revisión del T-MEC, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y el manejo de tensiones arancelarias.

Los sectores automotriz (autos ligeros), acero, aluminio, cobre y farmacéutico dominan las discusiones ante la presión de medidas arancelarias estadounidenses y las diferencias en las normativas de origen.

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