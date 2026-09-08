Economía

Secretario de Comercio de EUA se Reunirá Mañana con Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard confirmó el encuentro entre la presidenta y Howard Lutnick a través de su cuenta de X

Howard LutnickEl secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick. Foto: AP / Archivo

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